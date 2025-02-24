Tamer Karadağlı’dan gündemi sarsacak röportaj! İstifa edecek mi? ’Gezi Parkı’na gittim ama...’

"ELEŞTİRİLERE CEVAP YETİŞTİRİRSEM İŞİMİ YAPAMAM

- Anladığım kadarıyla size verilen görevi yerine getirmek için çok emek harcıyorsunuz ancak göreve geldiğiniz ilk günden beri eleştirilerin de hedefindesiniz. Neler hissediyorsunuz bunları görünce?

Kişisel olarak algılamıyorum. Kim benim yerimde olsa eleştiriler olurdu. İsmim bilindiği için daha çok eleştiriler oluyor. Ben insanların ne dediğiyle ilgilenmiyorum açıkçası. İşimi yapıyorum. Eleştirilere cevap yetiştirecek değilim. Eleştirilere cevap yetiştirsem işimi yapamam. Ben sokağa çıkınca halktan takdir görüyorum. Önemli olan bu. Genel Müdür olmamdan dolayı halktan büyük ilgi görüyorum. Tabii bunun arka planında çok çalışmak ve doğru ekip kurmak da var.