Giriş Tarihi: 24.02.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
10:37
Tamer Karadağlı'dan gündemi sarsacak röportaj! İstifa edecek mi? 'Gezi Parkı'na gittim ama...'
SON DAKİKA HABERİ: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gezi Parkı'ndaki görüntüleri üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Karadağlı, istifa edeceğine dair çıkan haberleri yalanlarken, 'Devlet Tiyatrolarındaki en büyük dedikodu budur' diyerek çok konuşulacak ifadeler kullandı. Karadağlı, dizi ve film sektöründeki tekelleşmeyi de değerlendirirken, bürokrasideki günlerini ve hedeflerini de anlattı. İşte Tamer Karadağlı'nın gündemi sarsacak özel röportajı...