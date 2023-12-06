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Haberler Galeri TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:17

TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahnelerin de tozunu attırmaya devam ediyor. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda estetik operasyon için gittiği doktorda cilt kanseri olduğunu öğrenen Pınar Eliçe zor günler yaşamış, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 51 yaşındaki Pınar Eliçe Nişantaşı City'de görüntülendi. Eliçe, sosyal medya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Pınar Eliçe, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı City's'de görüntülendi. Şarkıcı Pınar Eliçe, fenomenler hakkında konuştu:

TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!

"Hiçbir şey görmemiş, sonradan görmelere imkan verirsen olacağı budur. Yanlış insanlara yanlış paralar verildi.

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TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!

TikTok'a da karşıyım, kapatılsın. Hamile kadın göğsünü açıp para kazanıyor. Hiçbir etik değerin olmadığı bir mecra."

TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!

51'LİK GÜZEL PINAR ELİÇE ÇOCUKLARININ YANINDA ABLALARI GİBİ GÖRÜNÜYOR! KIZI HELİN VE OĞLU DENİZ İLE TATİL POZU!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahne almaya da devam ediyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Eliçe, çocuklarının yanında anneleri gibi değil adeta ablaları gibi görünüyor...

TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe’nin ’fenomen’ isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Sosyal medya hesabından kızı Helin ve oğlu Deniz Derin ile paylaşımda bulunan Pınar Eliçe'ye beğeni ve yorum yağmıştı.

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