Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:17

TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!

Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahnelerin de tozunu attırmaya devam ediyor. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda estetik operasyon için gittiği doktorda cilt kanseri olduğunu öğrenen Pınar Eliçe zor günler yaşamış, tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. 51 yaşındaki Pınar Eliçe Nişantaşı City'de görüntülendi. Eliçe, sosyal medya ile ilgili açıklamalarda bulundu.