Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
16:02
Tolga Karel'den Özgür Özel'in boykot provokasyonuna sert tepki! "Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor"
Oyunculuğu bırakarak ABD'ye taşınan Tolga Karel, Özgür Özel'in boykot provokasyonuna sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. CHP'nin algı operasyonuna ateş püsküren Karel, "Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi, Türkiye'nin göz bebeği markaları karalıyorsunuz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükunetli ve peygamber sabrı gösteriyor" dedi. İşte Tolga Karel'in açıklamaları...