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Haberler Galeri Tolga Karel'den Özgür Özel'in boykot provokasyonuna sert tepki! "Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor"
Giriş Tarihi: 25.03.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:02

Tolga Karel'den Özgür Özel'in boykot provokasyonuna sert tepki! "Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor"

Oyunculuğu bırakarak ABD'ye taşınan Tolga Karel, Özgür Özel'in boykot provokasyonuna sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. CHP'nin algı operasyonuna ateş püsküren Karel, "Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi, Türkiye'nin göz bebeği markaları karalıyorsunuz, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükunetli ve peygamber sabrı gösteriyor" dedi. İşte Tolga Karel'in açıklamaları...

Tolga Karel’den Özgür Özel’in boykot provokasyonuna sert tepki! Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 48 şüpheli tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel ise belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek yerli ve milli markalarını hedef aldı.

Tolga Karel’den Özgür Özel’in boykot provokasyonuna sert tepki! Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor

Amerika'da TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in boykot provokasyonuna sert tepki gösterdi.

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Tolga Karel’den Özgür Özel’in boykot provokasyonuna sert tepki! Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor

Tolga Karel, CHP'nin algı operasyonuna ve bu oyuna çanak tutanlara sitem etti.

Tolga Karel’den Özgür Özel’in boykot provokasyonuna sert tepki! Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor

Tolga Karel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"ERDOĞAN PEYGAMBER SABRI GÖSTERİYOR"

"Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz, kanunu tanımıyorsunuz ben daha ne diyeyim"

Tolga Karel’den Özgür Özel’in boykot provokasyonuna sert tepki! Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor

"BU KADAR VATAN HAİNİ İSTESEN TOPLAYAMAZSIN"

Karel ardından, "Şu adama iyi bakın. Bu markaları boykot etmek için halka çağrı yapıyor!!! Akıl alır gibi değil! Gerçekten akıl tutulması yaşıyorlar ya kardeş bu markaları çıkar, ortada Türkiye kalmıyor diyorum ya bu kadar vatan haini istesen toplayamazsın.