Tolga Karel'den Özgür Özel'in boykot provokasyonuna sert tepki! "Erdoğan, peygamber sabrı gösteriyor"

"BU KADAR VATAN HAİNİ İSTESEN TOPLAYAMAZSIN"

Karel ardından, "Şu adama iyi bakın. Bu markaları boykot etmek için halka çağrı yapıyor!!! Akıl alır gibi değil! Gerçekten akıl tutulması yaşıyorlar ya kardeş bu markaları çıkar, ortada Türkiye kalmıyor diyorum ya bu kadar vatan haini istesen toplayamazsın.