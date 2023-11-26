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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Kızlarının babaları da çok ünlü bir oyuncu!
Giriş Tarihi: 26.11.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 09:14

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Kızlarının babaları da çok ünlü bir oyuncu!

Sosyal medyayı aktif kullanan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu. Son olarak Zeytin Ağacı dizisi ile hayranlarıyla buluşan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler söylemeden edemiyor. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 11 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Kızlarının babaları da çok ünlü bir oyuncu!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Kızlarının babaları da çok ünlü bir oyuncu!

40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ile Toprak bakın kime benziyor?

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Kızlarının babaları da çok ünlü bir oyuncu!

Ekranların sevilen isimlerinden Tuba Büyüküstün son olarak çalkantılı aşk hayatı ile gündeme gelmişti.

Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün dansıyla mest etti | Video

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Kızlarının babaları da çok ünlü bir oyuncu!

Instagram'da 6 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak büyüdü! Kızlarının babaları da çok ünlü bir oyuncu!

Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler söylemeden edemiyor.

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