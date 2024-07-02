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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları ekranların ünlü ismi...
Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:21

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları ekranların ünlü ismi...

Son olarak Yarın Yokmuş Gibi dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Oyunculuğunun yanı sıra ilgili bir anne de olan Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından sık sık ikiz kızları ile paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Geçtiğimiz günlerde 12 yaşına basan kızlarının doğum günlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutlayan Tuba Büyüküstün'e beğeni ve yorum yağmıştı. Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babası da çok ünlü! Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları ekranların ünlü ismi...

Sosyal medyanın merak ettiği isimlerden Tuba Büyüküstün, hayranlarının markajında...

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları ekranların ünlü ismi...

Güzelliği ve oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları ekranların ünlü ismi...

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün geçtiğimiz aylarda hayranlarıyla kızlarının doğum gününden eğlenceli karelerini paylaşmıştı.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları ekranların ünlü ismi...

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu!

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları ekranların ünlü ismi...

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'ün son pozları da ilgi odağı oldu.

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