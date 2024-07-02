Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:21
Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Babaları ekranların ünlü ismi...
Son olarak Yarın Yokmuş Gibi dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçen 41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. Oyunculuğunun yanı sıra ilgili bir anne de olan Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından sık sık ikiz kızları ile paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! Geçtiğimiz günlerde 12 yaşına basan kızlarının doğum günlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutlayan Tuba Büyüküstün'e beğeni ve yorum yağmıştı. Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babası da çok ünlü! Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...