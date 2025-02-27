Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:29
Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor o ise kulağını tıkadı! Hacı Sabancı'nın paylaşımı 'bu kadar da olmaz' dedirtti...
Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın evlilik dışı dünyaya gelen Uzay adında bir çocuğu olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Yapılan DNA testinde ise yüzde 99.9 oranında eşleşme sağlanarak bu iddialar doğrulandı. Gündemi ele geçiren bu olayın ardından tüm gözler Sabancı ailesine çevrildi. Nazlı Sabancı'nın adeta 'hiçbir şey umurumda değil' mesajı veren paylaşımları büyük tepki çekmişti. Çok geçmeden yeni bir çocuğu olduğunu öğrenen Hacı Sabancı da sosyal medya hesabında 'hamburger' yediği anları paylaştı...