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Haberler Galeri Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor o ise kulağını tıkadı! Hacı Sabancı'nın paylaşımı 'bu kadar da olmaz' dedirtti...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:29

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor o ise kulağını tıkadı! Hacı Sabancı'nın paylaşımı 'bu kadar da olmaz' dedirtti...

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın evlilik dışı dünyaya gelen Uzay adında bir çocuğu olduğu gündeme bomba gibi düşmüştü. Yapılan DNA testinde ise yüzde 99.9 oranında eşleşme sağlanarak bu iddialar doğrulandı. Gündemi ele geçiren bu olayın ardından tüm gözler Sabancı ailesine çevrildi. Nazlı Sabancı'nın adeta 'hiçbir şey umurumda değil' mesajı veren paylaşımları büyük tepki çekmişti. Çok geçmeden yeni bir çocuğu olduğunu öğrenen Hacı Sabancı da sosyal medya hesabında 'hamburger' yediği anları paylaştı...

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor o ise kulağını tıkadı! Hacı Sabancı’nın paylaşımı ’bu kadar da olmaz’ dedirtti...

2017 yılından beri beraber olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı 2021 yılında dünya evine girmişlerdi.

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor o ise kulağını tıkadı! Hacı Sabancı’nın paylaşımı ’bu kadar da olmaz’ dedirtti...

Ünlü çiftin bu evliliğinden Arzu Alara adında bir kızları olmuştu.

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Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor o ise kulağını tıkadı! Hacı Sabancı’nın paylaşımı ’bu kadar da olmaz’ dedirtti...

EVE DÜŞEN YILDIRIM!

2021 yılında Nazlı Kayı ile gösterişli bir törenle dünya evine giren ünlü iş insanı Hacı Sabancı, Fatma Demir'in açtığı babalık davasıyla sarsılmıştı. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıkmıştı.

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor o ise kulağını tıkadı! Hacı Sabancı’nın paylaşımı ’bu kadar da olmaz’ dedirtti...

HER ŞEY BUNDAN 14 YIL ÖNCE BAŞLADI...

Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başlamıştı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği iddia edilmişti.

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor o ise kulağını tıkadı! Hacı Sabancı’nın paylaşımı ’bu kadar da olmaz’ dedirtti...

Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşmişti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği öğrenilmişti.

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