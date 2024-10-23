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Haberler Galeri Türkan Şoray'dan biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününde duygusal paylaşım! "Hayatımın en değerli varlığı"
Giriş Tarihi: 23.10.2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:26

Türkan Şoray'dan biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününde duygusal paylaşım! "Hayatımın en değerli varlığı"

Türk sinemasının "Sultan" lakaplı Türkan Şoray hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmaya devam ediyor. Usta sanatçı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Türkan Şoray son olarak Instagram hesabından biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutladı. "Hayatımın en değerli varlığı kızım" diyen Türkan Şoray kızının yeni yaşından ilk karesini paylaşırken Yağmur Ünal ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın doğum günü karesi...

Türkan Şoray’dan biricik kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününde duygusal paylaşım! Hayatımın en değerli varlığı

Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal 40. yaşını kutladı.

Türkan Şoray’dan biricik kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününde duygusal paylaşım! Hayatımın en değerli varlığı

Türk sinemasının "Sultan" lakaplı Türkan Şoray hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmaya devam ediyor.

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Türkan Şoray’dan biricik kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününde duygusal paylaşım! Hayatımın en değerli varlığı

Usta sanatçı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Türkan Şoray son olarak Instagram hesabından biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutladı.

Türkan Şoray’dan biricik kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününde duygusal paylaşım! Hayatımın en değerli varlığı

"Hayatımın en değerli varlığı kızım" diyen Türkan Şoray kızının yeni yaşından ilk karesini paylaşırken Yağmur Ünal ise güzelliğiyle hayran bıraktı.

Türkan Şoray’dan biricik kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününde duygusal paylaşım! Hayatımın en değerli varlığı

40 yaşına giren Yağmur Ünal'ın fit vücudu ile adeta 20 yaşında gibi göstermesi de sosyal medyada yorumlara yansıdı.

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