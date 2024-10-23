Giriş Tarihi: 23.10.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024
16:26
Türkan Şoray'dan biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününde duygusal paylaşım! "Hayatımın en değerli varlığı"
Türk sinemasının "Sultan" lakaplı Türkan Şoray hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmaya devam ediyor. Usta sanatçı paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Türkan Şoray son olarak Instagram hesabından biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününü kutladı. "Hayatımın en değerli varlığı kızım" diyen Türkan Şoray kızının yeni yaşından ilk karesini paylaşırken Yağmur Ünal ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'ın doğum günü karesi...