Tutuklu Dilan Polat'a yeni suçlama! Dilan Polat'tan küfürlü ölüm tehdidi! "Bu yol ölüme uzanır..."

DİLAN POLAT'TAN ÖLÜM TEHDİTLERİ VE KÜFÜRLER

Bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomenin tutuklanmadan önceki Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili yorumda bulunduğunu iddia ederek Afranur A.'ya hakaret ve küfür içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma detaylarına ise SABAH ulaştı.