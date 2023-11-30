Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:13
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
07:16
Tutuklu Dilan Polat'a yeni suçlama! Dilan Polat'tan küfürlü ölüm tehdidi! "Bu yol ölüme uzanır..."
"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçundan tutuklanan Dilan Polat hakkında şok bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın Ağustos 2023'te sosyal medyadan kendisini eleştirdiği iddiasıyla Afranur A.'ya "ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır" şeklinde sonu küfürle biten tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Genç kadının şikayeti üzerine açılan soruşturmada Dilan Polat, mesaj attığını hatırlamadığını söylerken, dosya tarafların uzlaşma ihtimaline istinaden Uzlaştırma Büro'ya gönderildi. İşte detaylar...