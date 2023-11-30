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Haberler Galeri Tutuklu Dilan Polat'a yeni suçlama! Dilan Polat'tan küfürlü ölüm tehdidi! "Bu yol ölüme uzanır..."
Giriş Tarihi: 30.11.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 07:16

Tutuklu Dilan Polat'a yeni suçlama! Dilan Polat'tan küfürlü ölüm tehdidi! "Bu yol ölüme uzanır..."

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçundan tutuklanan Dilan Polat hakkında şok bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın Ağustos 2023'te sosyal medyadan kendisini eleştirdiği iddiasıyla Afranur A.'ya "ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır" şeklinde sonu küfürle biten tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Genç kadının şikayeti üzerine açılan soruşturmada Dilan Polat, mesaj attığını hatırlamadığını söylerken, dosya tarafların uzlaşma ihtimaline istinaden Uzlaştırma Büro'ya gönderildi. İşte detaylar...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Tutuklu Dilan Polat’a yeni suçlama! Dilan Polat’tan küfürlü ölüm tehdidi! Bu yol ölüme uzanır...

Lüks yaşantısıyla büyük tepki çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat dahil şüpheli aile üyeleri ve yakınları tutuklanmıştı.

Tutuklu Dilan Polat’a yeni suçlama! Dilan Polat’tan küfürlü ölüm tehdidi! Bu yol ölüme uzanır...

DİLAN POLAT'TAN ÖLÜM TEHDİTLERİ VE KÜFÜRLER
Bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomenin tutuklanmadan önceki Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili yorumda bulunduğunu iddia ederek Afranur A.'ya hakaret ve küfür içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma detaylarına ise SABAH ulaştı.

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Tutuklu Dilan Polat’a yeni suçlama! Dilan Polat’tan küfürlü ölüm tehdidi! Bu yol ölüme uzanır...

"MAGAZİN YAPARKEN ÖLÜME KADAR UZANIR BU YOL"
İddiaya göre Dilan Polat, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumları hazmedemedi. Sosyal medya hesabından Afranur A.'nın kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu ileri sürerek çılgına dönen Polat, genç kadına mesaj attı.

Tutuklu Dilan Polat’a yeni suçlama! Dilan Polat’tan küfürlü ölüm tehdidi! Bu yol ölüme uzanır...

Ünlü fenomen, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kafaya taktığı kadına "Sen bekle bugün bekle, ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır dokunanın a*k, s*kerim, o*spu çocuğu" şeklinde mesaj attı.

Tutuklu Dilan Polat’a yeni suçlama! Dilan Polat’tan küfürlü ölüm tehdidi! Bu yol ölüme uzanır...

TEHDİT VE HAKARET ŞİKAYETİ
Dilan Polat'tan gelen mesajlarla neye uğradığını şaşıran genç kadınsa soluğu savcılıkta aldı. Afranur A., Dilan Polat'ın kendisine küfürlü mesajlar atarak hakaret ettiğini ve mesajlarda ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

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