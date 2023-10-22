Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’dan sevgilisi Eren Ören’e romantik kutlama! İyi ki sen!

Ünlü oyuncu Özgü Kaya, bir süredir Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile aşk yaşıyor. Güzel oyuncu sevgilisi Eren Ören'in doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Özgü Kaya, 2.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Eren Ören ile birlikte mum üfledikleri anları 'İyi ki sen' notuyla paylaştı. Oyuncunun romantik paylaşımına hayranları tarafından beğeni topladı. ÖZGÜ KAYA KİMDİR? İlk oyunculuk deneyimini 2007 Adı Efsane dizisinde Sibel karakterini oynayarak elde etti. Ardından 2018 yılında TRT 1 de yayınlanan Kutul Amare dizisinde Zeynep karakterini oynadı. Kaya, 2017'de Adı Efsane 2018'de Mehmetçik Kutlu Zafer 2019'da Kimse Bilmez dizilerinde rol aldı. Ünlkü isim şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakteriyle boy gösteriyor