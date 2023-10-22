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Haberler Galeri Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'dan sevgilisi Eren Ören'e romantik kutlama! İyi ki sen!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 11:31

Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı Özgü Kaya'dan sevgilisi Eren Ören'e romantik kutlama! İyi ki sen!

Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan'ı oyuncu Özgü Kaya, bir süredir rol arkadaşı Eren Ören ile aşk yaşıyor. Güzel oyuncu sevgilisi Eren Ören'in doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’dan sevgilisi Eren Ören’e romantik kutlama! İyi ki sen!

Ünlü oyuncu Özgü Kaya, bir süredir Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile aşk yaşıyor.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’dan sevgilisi Eren Ören’e romantik kutlama! İyi ki sen!

Güzel oyuncu sevgilisi Eren Ören'in doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

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Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’dan sevgilisi Eren Ören’e romantik kutlama! İyi ki sen!

Özgü Kaya, 2.2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından Eren Ören ile birlikte mum üfledikleri anları "İyi ki sen" notuyla paylaştı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’dan sevgilisi Eren Ören’e romantik kutlama! İyi ki sen!

Oyuncunun romantik paylaşımına hayranları tarafından beğeni topladı.

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya’dan sevgilisi Eren Ören’e romantik kutlama! İyi ki sen!

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?
Özgü Kaya 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Uşak Eşmeli dolan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü'nde eğitim gördü.

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