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Haberler Galeri Ünlü iş insanı Korkmaz Yiğit, 80 yaşında damat oluyor!
Giriş Tarihi: 17.11.2023 07:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023 07:22

Ünlü iş insanı Korkmaz Yiğit, 80 yaşında damat oluyor!

TMSF tarafından 1998 yılında el konulan BankEkspres'in eski sahibi olan, Türkbank ihalesine fesat karıştırmaktan dolayı da hapis yatan iş insanı Korkmaz Yiğit, damat oluyor! Evet, yanlış okumadınız... Şimdiye kadar başından iki evlilik geçen, bu evliliklerinden biri kız beş çocuğu olan 10 Nisan 1943 doğumlu Korkmaz Yiğit, 80 yaşında 3. kez damat olmaya hazırlanıyor! GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı...

BÜLENT CANKURT
Ünlü iş insanı Korkmaz Yiğit, 80 yaşında damat oluyor!

TMSF tarafından 1998 yılında el konulan BankEkspres'in eski sahibi olan, Türkbank ihalesine fesat karıştırmaktan dolayı da hapis yatan iş insanı Korkmaz Yiğit, damat oluyor! Evet, yanlış okumadınız... Şimdiye kadar başından iki evlilik geçen, bu evliliklerinden biri kız beş çocuğu olan 10 Nisan 1943 doğumlu Korkmaz Yiğit, 80 yaşında 3. kez damat olmaya hazırlanıyor!

Ünlü iş insanı Korkmaz Yiğit, 80 yaşında damat oluyor!

Ünlü iş insanının, yaklaşık 10 yıldır flört ettiğini öğrendiğim, "Hayat arkadaşım" dediği gönlünün sultanının ismi Sibel Yıldız.

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Ünlü iş insanı Korkmaz Yiğit, 80 yaşında damat oluyor!

50'li yaşlarının başında olan Sibel Hanım ile hayatının ikinci baharını yaşayan Korkmaz Bey, bu ilişkiyi resmiyete dökmeye karar vermiş; büyük gün ise yarın. Korkmaz Yiğit ile Sibel Yıldız, yarın Ortaköy'de popüler bir mekanda evlenecek. Nikahlarına, 40 kişinin şahitlik edeceğini öğrendiğim çift, umarım ömür boyu mutlu olur.

Ünlü iş insanı Korkmaz Yiğit, 80 yaşında damat oluyor!

KORMAZ YİĞİT KİMDİR?
Azeri asıllı bir ailenin çocuğu olarak Erzincan'da dünyaya gelen ve ortaokul yıllarında ailesiyle İstanbul'a göçen Korkmaz Yiğit, 90'lı yıllarda İstanbul'da üst-gelir grubuna yönelik inşaat projeleriyle ismini duyurdu. 1990'ların ortasından itibaren farklı sektörlerde büyümeyi seçen Yiğit, Bank Ekspres'i satın aldıktan sonra Kanal 6, Kanal E ve Genç TV televizyon kanalları ile Yeni Yüzyıl, Ateş ve Milliyet gazeteleri Korkmaz Yiğit Holding bünyesine kattı. Ağustos 1998'de yapılan Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 84.52'lik hissesinin satışı ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandı.

Ünlü iş insanı Korkmaz Yiğit, 80 yaşında damat oluyor!

Ancak, Alaattin Çakıcı'nın ihale sürecinde Yiğit lehine devreye girdiği, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz ile devlet bakanı Güneş Taner'in skandala karıştığı ortaya çıkınca, ihale iptal edilmişti. Bank Ekspres davasında, 'Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlamalarından 6 ay tutuklu yargılanan Yiğit, 2003'te bu davadan beraat etti. Hapishaneye girdikten sonra Yeni Yüzyıl ve Ateş gazetelerini Okay Gönensin'e, Milliyet'i Aydın Doğan'a, Kanal 6 televizyonunu da Ahmet Özal'a iade etti.

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