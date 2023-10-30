Giriş Tarihi: 30.10.2023 06:18
Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
06:21
Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var
Günaydın'a konuşan işkadını Leyla Alaton, ekonomimizin geleceğinden çok ümitli olduğunu belirterek ekledi: "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan gibi çok başarılı, donanımlı, liyakat sahibi bir Türk kadını var karşımızda. Her anlamda pozitif, müthiş bir kadın. Ülkem adına büyük mutluluk ve heyecan içindeyim. Başarılı olacağından hiç kuşkum yok. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çok aydınlık bir geleceği var ülkemizin."