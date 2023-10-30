Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var

UZUN VADELİ DÜŞÜNEN BİR VİZYON ŞART

Türkiye için gelecek yüzyıl hayaliniz nedir?

Gelecek yüzyıl hayalim daha çok kadın ile ilgili. Kadın temsiliyetinin arttığı, kadınların güvenli ve güçlü duruşlarıyla bu ülkenin geleceği olan çocukları yetiştirdiği bir noktaya ulaşılması bunlardan bir tanesi. Bu konuda çok yol kat ettik ancak hâlâ gidecek yolumuz var. İş dünyasına kadın tarzı yönetim gelmesi gerekiyor. Uzun vadeli düşünebilen bir vizyon şart. Kadın tarzı yönetim, EQ'su (duygusal zeka) daha yüksek bir yönetim anlamına geliyor. Yani kadınlar daha iletişime açık, daha şeffaf ve daha ekipçi, egoları daha törpülenmiş oluyor. Kadının doğası çok güçlü. Korumacı ama içten! Kadınlar, günü kurtarmak için değil daha uzun vadeli bakıyorlar.

