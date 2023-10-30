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Haberler Galeri Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var
Giriş Tarihi: 30.10.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 06:21

Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var

Günaydın'a konuşan işkadını Leyla Alaton, ekonomimizin geleceğinden çok ümitli olduğunu belirterek ekledi: "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan gibi çok başarılı, donanımlı, liyakat sahibi bir Türk kadını var karşımızda. Her anlamda pozitif, müthiş bir kadın. Ülkem adına büyük mutluluk ve heyecan içindeyim. Başarılı olacağından hiç kuşkum yok. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Çok aydınlık bir geleceği var ülkemizin."

Tuba KALÇIK
Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var

Ünlü işkadını Leyla Alaton, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alaton, cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'de kadınların geldiği nokta, ülke ekonomisi, gelecek yüzyılla ilgili hayalleri, iş kadını olarak yapmak istediği yatırımlar hakkında konuştu.

Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var

Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nı kutluyoruz. Neler hissediyorsunuz?
Cumhuriyetimiz güçlü duruşuyla 100 yaşını doldurdu. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında iş dünyası olarak bizler, toplumun gelişmek için desteğe ihtiyaç duyan kesimlerine, özellikle gençlerimize ve kadınlara yardım etmeye devam etmeliyiz. Türk kadını, dünya kadınının yanında kendisini daha şanslı görmelidir. Çünkü Türk kadını, onların kadın haklarına sahip olmalarını sağlayan Atatürk gibi bir lidere sahiptir. Nice 100 yıllara!

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Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var

100. Yılı'nda Türkiye'de kadınların iş hayatında geldiği noktaya dair neler söylemek istersiniz?
Holding son yıllarda kadın çalışan ve yönetici yetiştirmeye yönelik odak grup çalışmalarını hızlandırmıştır. Sadece makro olarak değil, fonksiyonel ve departmana özgü arayış ve çalışmalar neticesinde çalışan kadınlarımızın sayısı her geçen yıl artmaktadır. Holding çatısı altındaki yönetim kurulunda kadın yönetici oranı yüzde 44 oldu. Çok olumlu bir gelişme olarak, üst düzey yöneticiler arasında da kadınlarımızı görmeye başladık. Yönetim kurullarında daha çok kadın olması için uğraşıyorum. Nitekim 3 kadın bağımsız yönetim kurulu üyemiz oldu. Ayrıca yeni yatırımımız olan tarım grubumuzun genel müdürü bir kadın...

Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var

UZUN VADELİ DÜŞÜNEN BİR VİZYON ŞART
Türkiye için gelecek yüzyıl hayaliniz nedir?
Gelecek yüzyıl hayalim daha çok kadın ile ilgili. Kadın temsiliyetinin arttığı, kadınların güvenli ve güçlü duruşlarıyla bu ülkenin geleceği olan çocukları yetiştirdiği bir noktaya ulaşılması bunlardan bir tanesi. Bu konuda çok yol kat ettik ancak hâlâ gidecek yolumuz var. İş dünyasına kadın tarzı yönetim gelmesi gerekiyor. Uzun vadeli düşünebilen bir vizyon şart. Kadın tarzı yönetim, EQ'su (duygusal zeka) daha yüksek bir yönetim anlamına geliyor. Yani kadınlar daha iletişime açık, daha şeffaf ve daha ekipçi, egoları daha törpülenmiş oluyor. Kadının doğası çok güçlü. Korumacı ama içten! Kadınlar, günü kurtarmak için değil daha uzun vadeli bakıyorlar.

Ünlü işkadını Leyla Alaton: Merkez Bankası’nın başında başarılı, liyakat sahibi bir Türk kadını var

Türkiye'nin ekonomisine dair neler söylemek istersiniz?
Hep pozitif bakan biriyim. Ülke ekonomisinin geleceğinden umutluyum. Türkiye Cumhuriyet'i Merkez Bankası Başkanı Sevgili Hafize Gaye Erkan gibi çok başarılı, donanımlı, liyakat sahibi bir Türk kadını var karşımızda. Her anlamda pozitif, müthiş bir kadın. Merkez Bankası'nın başına geçeceğini öğrendiğimde çok heyecanlandım. Ay yıldızı ile, Türklüğü ile gurur duyan, yurt dışında yaşamasına rağmen ülkesinden kopmamış bir insan. Ülkem adına büyük mutluluk ve heyecan içindeyim. Başarılı olacağından hiç kuşkum yok. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye çok kıymetli bir ülke. Çok aydınlık bir geleceği var ülkemizin.

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