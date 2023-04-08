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Haberler Galeri Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici'ye meslektaşı Serkan Çağrı'dan destek geldi! İşte son sağlık durumu!
Giriş Tarihi: 08.04.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 07:28

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici'ye meslektaşı Serkan Çağrı'dan destek geldi! İşte son sağlık durumu!

Şu sıralar ekranlarda 'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile boy gösteren ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber gelmişti. Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte yer aldığı programda izleyicinin kulaklarının pasını silen Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hüsnü Şenlendirici, Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olmuştu. Bir süredir rahatsızlık yaşayan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenildi. Şenlendirici'ye meslektaşı Serkan Çağrı'dan destek geldi. İşte Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu ve tüm detaylar…

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’ye meslektaşı Serkan Çağrı’dan destek geldi! İşte son sağlık durumu!

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı, GÜNAYDIN'ın haberiyle ortaya çıkmıştı. Şenlendirici'ye meslektaşı Serkan Çağrı'dan destek geldi.

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’ye meslektaşı Serkan Çağrı’dan destek geldi! İşte son sağlık durumu!

Şenlendirici'yi ziyaret eden Çağrı, "Oldukça başarılı bir operasyon geçirmiş. Her şey mükemmel gidiyor. En kısa zamanda nefesiyle tüm sevenlerine güzellikler üfleyecek inşallah.

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Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’ye meslektaşı Serkan Çağrı’dan destek geldi! İşte son sağlık durumu!

Bir an evvel şifa bulması için dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum" dedi.

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’ye meslektaşı Serkan Çağrı’dan destek geldi! İşte son sağlık durumu!

Hüsnü Şenlendirici, son sağlık durumunu sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu...

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici kansere yakalanmıştı! Hüsnü Şenlendirici’ye meslektaşı Serkan Çağrı’dan destek geldi! İşte son sağlık durumu!
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