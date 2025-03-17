Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
09:17
Ünlü mimar eski eşiyle birbirine girdi! Krizin sebebi iş değil aşk çıktı! İlişkiyi asistan bitirdi...
Türkiye'nin en önemli mimarlık şirketlerinden olan, dünya çapında birçok ödül kazanan Tabanlıoğlu Mimarlık'ın ortakları birbirine girdi! Şirketin ortakları Murat Tabanlıoğlu ile Melkan Gürsel, işlerindeki başarıyı evliliklerinde gösteremeyip 2015'de 20 yıllık evliliklerini bitirseler de, iş ortaklıklarını devam ettirmeyi başarmıştı. Ta ki geçen haftaya kadar! Murat Tabanlıoğlu, eski eşi ve iş ortağı Melkan Gürsel'i şirket adına kullanılan kredileri şahsi hesaplarına aktarmakla suçladı. Melkan Gürsel de bu iddiaların kötü niyetli bir itibarsızlaştırma girişimi olduğunu belirterek yasal süreç başlatacağını söyledi.