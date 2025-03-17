Ünlü mimar eski eşiyle birbirine girdi! Krizin sebebi iş değil aşk çıktı! İlişkiyi asistan bitirdi...

KIZLARI TARAFINI SEÇTİ!

Eski eşi ve iş ortağı Melkan Gürsel'e ağır suçlamalarda bulunan Murat Tabanlıoğlu, bundan sonraki mesleki faaliyetlerini 'Murat Tabanlıoğlu Mimarlık Anonim Şirketi' adı altında sürdüreceğini açıkladı. Melkan Gürsel de aynı gün sosyal medya hesabından, Londra'daki Architectural Association'dan mezun olan kızları Mina'yı, Tabanlıoğlu Mimarlık'ın en genç ve yeni çalışanı olarak açıkladı. Melkan Hanım, eşi ile girişeceği hukuk savaşında kızları Mina'nın kendi tarafında olduğunu göstermek istemiş ama bence hiç şık olmamış!