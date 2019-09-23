Ünlü oyuncu Miray Daner'in ablasını gören inanamıyor! Miray Daner'in ablası İpek Nur Daner meğer...

Son dönemin en çok konuşulan ve beğenilen genç oyuncularından olan Miray Daner adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı işlere imza atan Miray Daner güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Vatanım Sensin dizisi ile hafızalara kazınan Miray Daner birçok dizi ve filmden yer aldı. Son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisi ile izlediğimiz Miray Daner kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kubilay Aka'dan ayrılığı ile de çok konuşulmuştu. Sosyal medyada merak edilen ünlülerden olan Miray Daner'in bir de ablası var ki neredeyse onun kadar popüler... Miray Daner'in ablası İpek Nur Daner yaptığı paylaşımlarla kendine ait bir hayran kitlesi oluşturmuş... İpek Nur Daner'in kız kardeşi Miray Daner ile yaptığı son paylaşıma ise beğeni yağdı. Abla kardeşi birlikte görenler oldukça şaşırıyor çünkü iki kardeş neredeyse hiç benzemiyorlar öyle ki tarzları bile farklı... İşte ünlü oyuncu Miray Daner'in ablası İpek Nur Daner ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin kardeşleri...