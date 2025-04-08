Uzay aileye giriyor! Sabancılar’da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?

JAPONYA MODASINA UYDULAR

Japonya, son iki yıldır İstanbul elitlerinin en favori tatil rotası oldu. Bunda, hem geçen yıl hem de bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin sakura (kiraz çiçeği) zamanına denk gelmesinin etkisi oldu.

Geçen yıl, Feryal Gülman, Dağhan-Dila Tarkan Doğruer, Sema Gürel Sürmeli, Merve Lucas Arkas gibi pek çok ismin gittiği Japonya'da bu bayramda da Alara Koçibey ve sevgilisi Eren Morova ile Engin- Neslişah Düzyatan ve çocukları Emir Aras ve Alara gibi ünlü isimler tatil yaptı. Japonya modasına, Metin Şen ile sevgilisi Zeynep Özbulut'un da uyduğunu öğrendim. Fotoğraflara bakılırsa aşıkların tatili çok renkli geçmiş.



