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Haberler Galeri Uzay aileye giriyor! Sabancılar'da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?
Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:49 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:50

Uzay aileye giriyor! Sabancılar'da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?

Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu olduğu gündeme bomba gibi düşmüş, ailenin bu konu hakkında alacağı tavır ise merak konusu olmuştu. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı oğlunu ailesine kabul ettiren isim kim? İstanbul elitlerinin yeni tatil gözdesi Japonya'dan gece hayatının yeni adresine, sosyete dünyasında dikkat çeken gelişmeler... Bülent Cankurt tüm detayları sizin için derledi!

BÜLENT CANKURT
Uzay aileye giriyor! Sabancılar’da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?

Önceki ay mahkeme kararı ile Hacı Sabancı'nın evlilik dışı ilişkisinden 4 yaşında nur topu gibi bir oğlu olmuştu. Nazlı Sabancı ile evli olan ve ondan iki yaşında bir kızı bulunan Hacı Sabancı'nın, mahkemenin verdiği bu karardan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Uzay aileye giriyor! Sabancılar’da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?

Hacı Bey halen sessizliğini koruyor ama ben annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu öğrendim. Arzu Hanım, Uzay'ı kabullenmiş ve bununla da yetinmeyip bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna etmiş.

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Uzay aileye giriyor! Sabancılar’da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?

Hatta yakında, maaile Uzay ile tanışmaya gideceklermiş. Hacı Sabancı, kendi hatasını kabullenmek zorunda anlıyorum ama

Uzay aileye giriyor! Sabancılar’da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?

Arzu Hanım'ın, gelini Nazlı Sabancı'yı nasıl ikna ettiğini çok merak ettim doğrusu. Hepsi bir tarafa Arzu Sabancı'nın torunu Uzay'ı sahiplenip aileye sokma kararını çok takdir ettim; helal olsun...


Uzay aileye giriyor! Sabancılar’da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?

JAPONYA MODASINA UYDULAR
Japonya, son iki yıldır İstanbul elitlerinin en favori tatil rotası oldu. Bunda, hem geçen yıl hem de bu yıl Ramazan Bayramı tatilinin sakura (kiraz çiçeği) zamanına denk gelmesinin etkisi oldu.

Geçen yıl, Feryal Gülman, Dağhan-Dila Tarkan Doğruer, Sema Gürel Sürmeli, Merve Lucas Arkas gibi pek çok ismin gittiği Japonya'da bu bayramda da Alara Koçibey ve sevgilisi Eren Morova ile Engin- Neslişah Düzyatan ve çocukları Emir Aras ve Alara gibi ünlü isimler tatil yaptı. Japonya modasına, Metin Şen ile sevgilisi Zeynep Özbulut'un da uyduğunu öğrendim. Fotoğraflara bakılırsa aşıkların tatili çok renkli geçmiş.