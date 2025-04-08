Giriş Tarihi: 08.04.2025 07:49
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:50
Uzay aileye giriyor! Sabancılar'da tanışma merasimi başlıyor: Nazlı Sabancı bu karşılaşmaya hazır mı?
Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı
'nın evlilik dışı çocuğu olduğu gündeme bomba gibi düşmüş, ailenin bu konu hakkında alacağı tavır ise merak konusu olmuştu. Hacı Sabancı'nın evlilik dışı oğlunu ailesine kabul ettiren isim kim? İstanbul
elitlerinin yeni tatil gözdesi Japonya
'dan gece hayatının yeni adresine, sosyete dünyasında dikkat çeken gelişmeler... Bülent Cankurt
tüm detayları sizin için derledi!