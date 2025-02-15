Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante'ye övgü dolu sözler! "Sadakatin paradan daha değerli"

''Sadece iyi duyguları olan biri hayatımda her zaman istediğim kişidir. Benim parçalarımı aldın ve bana neler yaşadığımı söylemeden nasıl yapabildiğini bana birçok kez unutturdun. Farkında olmadan bana makyajsız kalmanın cesaretini verdin ve böylece her zaman beni hatırladığın ve güzel olduğumu söylüyorsun.