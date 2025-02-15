Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
11:36
Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante'ye övgü dolu sözler! "Sadakatin paradan daha değerli"
Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi ile çalkantılı ayrılığıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, kenmdisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşıyor. Icardi de China Suarez ile yepyeni bir sayfa açtı. Icardi'nin Sevgililer Günü paylaşımının ardından Wanda Nara da, rapçi L-Gante'ye övgü dolu sözler kullandı. Nara'nın Icardi'ye göndermeli mesajı ise dikkat çekti.