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Haberler Galeri Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante'ye övgü dolu sözler! "Sadakatin paradan daha değerli"
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:36

Wanda Nara'dan Icardi'ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante'ye övgü dolu sözler! "Sadakatin paradan daha değerli"

Galatasaray'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi ile çalkantılı ayrılığıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, kenmdisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşıyor. Icardi de China Suarez ile yepyeni bir sayfa açtı. Icardi'nin Sevgililer Günü paylaşımının ardından Wanda Nara da, rapçi L-Gante'ye övgü dolu sözler kullandı. Nara'nın Icardi'ye göndermeli mesajı ise dikkat çekti.

Wanda Nara’dan Icardi’ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante’ye övgü dolu sözler! Sadakatin paradan daha değerli

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile ayrılığının ardından China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, Sevgililer Günü paylaşımıyla adeta düşman çatlatırken, Wanda Nara da, Icardi'ye genç aşkıyla misilleme yaptı.

Wanda Nara’dan Icardi’ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante’ye övgü dolu sözler! Sadakatin paradan daha değerli

Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisine övgü dolu sözler yazdı.

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Wanda Nara’dan Icardi’ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante’ye övgü dolu sözler! Sadakatin paradan daha değerli

L-Gante ile çekilmiş pozlarını albüm halinde yayınlayan Wanda, adeta nispet yaparcasına ardı ardına paylaştı.

Wanda Nara’dan Icardi’ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante’ye övgü dolu sözler! Sadakatin paradan daha değerli

''Sadece iyi duyguları olan biri hayatımda her zaman istediğim kişidir. Benim parçalarımı aldın ve bana neler yaşadığımı söylemeden nasıl yapabildiğini bana birçok kez unutturdun. Farkında olmadan bana makyajsız kalmanın cesaretini verdin ve böylece her zaman beni hatırladığın ve güzel olduğumu söylüyorsun.

Wanda Nara’dan Icardi’ye göndermeli Sevgililer Günü paylaşımı! 13 küçük aşkı L-Gante’ye övgü dolu sözler! Sadakatin paradan daha değerli

Beni görmediğim bir mükemmellik görüyorsun ama bana güven veriyor daha önce hiç kimse gözlerimi çillerime bakmadı. Makyaj yapmadan bu kadar uzun süre kalmamıştım.

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