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Haberler Galeri Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran'ı mı, Pelin'i mi seçecek?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 10:36

Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran'ı mı, Pelin'i mi seçecek?

Merakla beklenen Yalı Çapkını 46. Bölüm fragmanı yayımlandı. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını yeni sezonu ile macerasına devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yayınlanan son fragmanında, Ferit ve Halis Korhan'ın Pelin'in evine gittiği görüldü. Halis Korhan, Ferit'e bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken yapım 17 Kasım Cuma günü yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Yalı Çapkını Ferit Seyran'ı mı, Pelin'i mi seçecek? İşte, Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı izle ekranı…

Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran’ı mı, Pelin’i mi seçecek?

Yalı Çapkını 46. Bölüm fragmanında Ferit ve Halis Korhan'ın Pelin'in evine gittiği görüldü. Halis Korhan, Ferit'e bir karar vermesi gerektiğini söyledi. 17 Kasım Cuma günü yeni bölümü ile ekrana gelecek yapım yeni sezonuyla devam ediyor. Dizinin yeni bölüm tanıtım fragmanında Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunu öğrenen Halis Ağa'nın Şehmuz ile konuşmaya gitmesi ve Şehmuz'un Ferit'e "Bir karar vereceksin ya karın ya Pelin" demesi damga vurdu. Peki, Yalı Çapkını Ferit Seyran'ı mı, Pelin'i mi seçecek? İşte, Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı izle ekranı…

Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran’ı mı, Pelin’i mi seçecek?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı Yalı Çapkını, yeni sezonuyla devam ediyor.

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Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran’ı mı, Pelin’i mi seçecek?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrol oynadığı dizi, yeni sezona sönük bir açılış yaptı. Yeni sezonun ilk başlarında istenileni veremeyen dizi, Pelin karakterinin geri dönüşüyle yeniden hareketlendi.

Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran’ı mı, Pelin’i mi seçecek?

Pelin hamile olarak geri dönmesinin ardından Ferit'in kafası karışırken, son fragmanda Halis Korhan'ın da hamileliği öğrendiği görüldü.

Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran’ı mı, Pelin’i mi seçecek?

FERİT SEYRAN'I MI, PELİN'İ Mİ SEÇECEK?

Ferit ve Halis Korhan, Pelin'in evine gitti. Şehmus'la konuşan Halis Korhan, Ferit'e bir karar vermesi gerektiğini söyledi.

Şehmus'un Pelin'e nikah kıyacaksın demesinden sonra kafası karışan Ferit'in en karar vereceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/46-bolum-fragman

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