Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran’ı mı, Pelin’i mi seçecek?

Merakla beklenen Yalı Çapkını 46. Bölüm fragmanı yayımlandı. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını yeni sezonu ile macerasına devam ediyor. Yalı Çapkını'nın yayınlanan son fragmanında, Ferit ve Halis Korhan'ın Pelin'in evine gittiği görüldü. Halis Korhan, Ferit'e bir karar vermesi gerektiğini söyledi. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken yapım 17 Kasım Cuma günü yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Yalı Çapkını Ferit Seyran'ı mı, Pelin'i mi seçecek? İşte, Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı izle ekranı…