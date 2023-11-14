Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanında herkes şoke oluyor! Ferit Seyran’ı mı, Pelin’i mi seçecek?

Yalı Çapkını 46. Bölüm fragmanında Ferit ve Halis Korhan'ın Pelin'in evine gittiği görüldü. Halis Korhan, Ferit'e bir karar vermesi gerektiğini söyledi. 17 Kasım Cuma günü yeni bölümü ile ekrana gelecek yapım yeni sezonuyla devam ediyor. Dizinin yeni bölüm tanıtım fragmanında Pelin'in Ferit'ten hamile olduğunu öğrenen Halis Ağa'nın Şehmuz ile konuşmaya gitmesi ve Şehmuz'un Ferit'e "Bir karar vereceksin ya karın ya Pelin" demesi damga vurdu. Peki, Yalı Çapkını Ferit Seyran'ı mı, Pelin'i mi seçecek? İşte, Yalı Çapkını 46. bölüm fragmanı izle ekranı…