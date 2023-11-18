Yalı Çapkını’nın fettan yengesi İfakat Gülçin Santırcıoğlu’nun eşi bakın kim çıktı!

"Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği fettan ve entrikacı yenge İfakat karakteriyle izleyiciyi çileden çıkaran güzel oyuncu Gülçin Santırcıoğlu sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat ve İrem Altuğ'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde olaylar silsilesi bir türlü durulmuyor. Hemen her entrikada parmağı olan yenge İfakat yani Gülçin Santırcıoğlu özel hayatı ile merak konusu oldu. Dizide Emre Altuğ'un hayat verdiği Orhan karakteri ile yasak aşk yaşayan Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı. İşte Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun eşi...