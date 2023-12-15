Yalı Çapkını’nın Hattuç Hala’sının kızı da çok ünlü! Meğer güzel oyuncu Şerif Sezer’in kızıymış...

Birçok dizi ve filmden tanıdığımız Şerif Sezer son olarak Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı olarak gönülleri fethetti. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi sosyal medyanın en çok konuşulanlarından. Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları özel hayatlarıyla oldukça merak ediliyor. Bu isimlerden birisi de Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer. Peki usta oyuncunun kızının da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 76 yaşındaki Şerif Sezer'in kendi gibi oyuncu kızı 5 yıl sonra Aldatmak dizisinde boy gösterdi. İşte Yalı Çapkını'nın Hattuç Hala'sı Şerif Sezer'in kızı Deniz Arna...