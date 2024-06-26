Yapay zeka ile Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!

Güzelliği sosyal medyada konuşuldu… Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyaya damga vurdu...