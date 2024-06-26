Yapay zeka ile Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!

Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
16:03
Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eşi Türker İnanoğlu'nu kaybeden Gülşen Bubikoğlu, bir süredir inzivaya çekilmişti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu, son olarak Pınar Altuğ'un paylaşımı ile yeniden merak konusu oldu. Yapay zeka ile Gülşen Bubikoğlu'na benzetilen Pınar Altuğ "Çok hayranım" dedi. İşte o paylaşım ve Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...