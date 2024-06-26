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Haberler Galeri Yapay zeka ile Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 16:03

Yapay zeka ile Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu'na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!

Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda eşi Türker İnanoğlu'nu kaybeden Gülşen Bubikoğlu, bir süredir inzivaya çekilmişti. Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nicesi... Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu, son olarak Pınar Altuğ'un paylaşımı ile yeniden merak konusu oldu. Yapay zeka ile Gülşen Bubikoğlu'na benzetilen Pınar Altuğ "Çok hayranım" dedi. İşte o paylaşım ve Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

Yapay zeka ile Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!

Güzelliği sosyal medyada konuşuldu… Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuyor. Gülşen Bubikoğlu ekranlardan uzak olsa da sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyaya damga vurdu...

Yapay zeka ile Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

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Yapay zeka ile Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Yapay zeka ile Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Yapay zeka ile Yeşilçam’ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu’na benzetilen Pınar Altuğ beğeni topladı!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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