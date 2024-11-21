Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
14:10
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Annesinin oğlu"
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel oğlu Tufan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı. Tolga Karel paylaşımına "Barron Tufan, yakışıklım benim" notunu eklemeyi ihmal etmedi. 5 çocuk babası Tolga Karel, son olarak oğlu Tufan'ın sevimli halini paylaştı. Amerika'ya yerleşen Tolga Karel uzun bir süredir TIR şoförlüğü yapıyor. Tolga Karel'in oğlu Tufan en çok annesi Sarah Scott'a benzetildi. Görenler "Annesinin oğlu" dedi.