Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Annesinin oğlu"
Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 14:10

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! "Annesinin oğlu"

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel oğlu Tufan'ı paylaştı sosyal medya yıkıldı. Tolga Karel paylaşımına "Barron Tufan, yakışıklım benim" notunu eklemeyi ihmal etmedi. 5 çocuk babası Tolga Karel, son olarak oğlu Tufan'ın sevimli halini paylaştı. Amerika'ya yerleşen Tolga Karel uzun bir süredir TIR şoförlüğü yapıyor. Tolga Karel'in oğlu Tufan en çok annesi Sarah Scott'a benzetildi. Görenler "Annesinin oğlu" dedi.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin oğlu

Tolga Karel'in oğlu Tufan sosyal medyayı salladı. Tolga Karel, son olarak oğlu Tufan'ın sevimli halini paylaştı. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin oğlu

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin oğlu

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin oğlu

Tolga Karel'den son olarak yeni bebek haberi gelmişti. Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u Tolga Karel geçtiğimiz günlerde 5. kez baba oldu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel yakışıklı oğlunu paylaştı sosyal medya yıkıldı! Annesinin oğlu

Tolga Karel'in güzel eşi Sarah Scott 4. bebeklerini dünyaya getirdi.

SON DAKİKA