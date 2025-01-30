Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…
Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:37 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:37

Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…

Son günlerde Barack Obama ve Michelle Obama'nın boşanacağı haberi magazin gündeminden düşmüyor. ABD basını Jennifer Aniston ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yaşadıkları romantik ilişki sonrası çiftin boşanacağı ileri sürülmüştü. Yaşanan gelişmelerden sonra Michelle Obama ilk kez bir paylaşımda bulunarak iddialara cevap verdi.

Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…

Yılın en büyük aşk bombası iddiası, dış basının magazin gündeminde yer aldı. InTouch Dergisi geçtiğimiz ağustos ayında kapak hikayesinde Jennifer Aniston ve Barack Obama'ya yer verdi.

Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…

BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Kapakta Jennifer Aniston ve Barack Obama'nın aşk yaşadığı ve aldatılan Michelle Obama'nın boşanmak için karar aldığı dile getirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…

İLK KEZ CEVAP VERDİ

Ancak iddialardan sonra ilk kez Michelle Obama'dan bir paylaşım geldi.

Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…

İDDİALARA CEVAP NİTELİĞİNDE PAYLAŞIM!

Michelle Obama, Chicago'daki bir parkta silahlı şiddet sonucu hayatını trajik bir şekilde kaybeden, 15 yaşındaki hayat dolu Hadiya Pendleton'a ithafen paylaştığı mesajda "...Barack ve ben" ifadelerini kullandı ve eşiyle birlikte genç kızın anısına yapılacak törene katılacaklarını söyledi.

Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…

Yılın en büyük aşk bombası iddiası, dış basının magazin gündeminde yer alıyor.

SON DAKİKA