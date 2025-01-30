Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…

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Michelle Obama, Chicago'daki bir parkta silahlı şiddet sonucu hayatını trajik bir şekilde kaybeden, 15 yaşındaki hayat dolu Hadiya Pendleton'a ithafen paylaştığı mesajda "...Barack ve ben" ifadelerini kullandı ve eşiyle birlikte genç kızın anısına yapılacak törene katılacaklarını söyledi.