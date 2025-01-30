Giriş Tarihi: 30.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
16:37
Yasak aşk yüzünden boşanacakları iddia edilmişti! Michelle Obama iddialara ilk kez cevap verdi: Barack ve ben…
Son günlerde Barack Obama ve Michelle Obama'nın boşanacağı haberi magazin gündeminden düşmüyor. ABD basını Jennifer Aniston ve eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yaşadıkları romantik ilişki sonrası çiftin boşanacağı ileri sürülmüştü. Yaşanan gelişmelerden sonra Michelle Obama ilk kez bir paylaşımda bulunarak iddialara cevap verdi.