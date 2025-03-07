Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun'dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...
Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:46

Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun'dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...

Oyuncu Cenk Torun'un eşi Nevin Torun, 24 yıllık eşinin rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile yasak bir ilişki yaşadığını öne sürerek boşanma davası açmıştı. Nevin Torun'un yakın çevresi de ortaya çıkan yasak aşkın doğru olduğunu iddia etmişlerdi. Son gelişmelerden sonra Cenk Torun sosyal medya hesabında yeni bir açıklama yaptı.

Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun’dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...

Çılgın Bediş'in Oktay'ı olarak hafızalara kazınan Cenk Torun'un adı şu sıralar dizideki rol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk iddialarına karıştı. Nevin Torun, 24 yıllık eşine ihanet sebebiyle boşanma davası açmıştı. Cenk Torun sosyal medya hesabından yepyeni bir açıklama yaptı.

Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun’dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...

Oyuncu Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Bu evliliklerinden bir çocuk dünyaya gelen çiftin, aralarında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı. Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun’dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun’dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun’dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...

SET ARKADAŞIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.