Giriş Tarihi: 07.03.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
16:46
Adı yasak aşk iddialarıyla anılıyordu! Oyuncu Cenk Torun'dan yeni açıklama: Her anımı paylaştığım partnerim...
Oyuncu Cenk Torun'un eşi Nevin Torun, 24 yıllık eşinin rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet ile yasak bir ilişki yaşadığını öne sürerek boşanma davası açmıştı. Nevin Torun'un yakın çevresi de ortaya çıkan yasak aşkın doğru olduğunu iddia etmişlerdi. Son gelişmelerden sonra Cenk Torun sosyal medya hesabında yeni bir açıklama yaptı.