Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:35
Yasak aşkın şahitleri her şeyi anlattı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet sette aynı odada...
Bir dönem Çılgın Bediş dizisinde genç kızların hayran olduğu ünlü oyuncu Cenk Torun ve rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet arasındaki yasak ilişki iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı. Seren Serengil'in ardından dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşkı doğruladı.