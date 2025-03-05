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Haberler Galeri Yasak aşkın şahitleri her şeyi anlattı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet sette aynı odada...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:35

Yasak aşkın şahitleri her şeyi anlattı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet sette aynı odada...

Bir dönem Çılgın Bediş dizisinde genç kızların hayran olduğu ünlü oyuncu Cenk Torun ve rol arkadaşı Faslı Mahassine Merabet arasındaki yasak ilişki iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı. Seren Serengil'in ardından dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik de yasak aşkı doğruladı.

Yasak aşkın şahitleri her şeyi anlattı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet sette aynı odada...

Çılgın Bediş'in Oktay'ı oyuncu Cenk Torun, 2001 yılınca turizmci Nevin Torun ile hayatını birleştirdi. Bu evliliklerinden bir çocuk dünyaya gelen çiftin, aralarında şiddetli geçimsizlik yaşanmaya başladı.

Yasak aşkın şahitleri her şeyi anlattı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet sette aynı odada...

Boşanmak için harekete geçen Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesine başvurarak ünlü oyuncuya boşanma davası açtı. Torun'un iddiasına göre, eşi dizi oyuncu arkadaşıyla kendisini aldatıyordu.

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Yasak aşkın şahitleri her şeyi anlattı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet sette aynı odada...

300 BİN NAFAKA 40 MİLYON TAZMİNAT TALEBİ

Mahkemeye sunulan dilekçede kendisi ve oğlu için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etti.

Yasak aşkın şahitleri her şeyi anlattı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet sette aynı odada...

Dilekçede, evlenme tarihinden bugüne kadar Cenk Torun'un maddi anlamda evliliklerine bir desteğinin olmadığını iddia eden Nevin Torun, bütün masrafların kendisi tarafından karşıladığını ifade etti.

Yasak aşkın şahitleri her şeyi anlattı! Cenk Torun ile Mahassine Merabet sette aynı odada...

SET ARKADAŞIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Özel bir TV kanalında yayınlanan dizi setindeki rol arkadaşı Mahassine Merabet'le dizi başladıktan kısa bir süre sonra PR (reklam) adı altında çekimlerden sonra birbirlerinin vücutlarına dokunma, omuzda taşıma, belden sarılma gibi eylemlerde sık sık bulundukları kaydedilen dava dilekçesinde, bu samimiyetten rahatsız olduğunu dile getirmesine rağmen eşinin menajeri tarafından bu durumun dikkate alınmadığı ve sosyal medya hesabını Merabet'le samimi fotoğraf ve videolarıyla doldurduğu anlatıldı.