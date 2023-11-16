Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı!
Giriş Tarihi: 16.11.2023 06:41

Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan'ın Fatma'sı Aşk-ı Memnu'nun sevilen oyuncusu çıktı!

Kınalı Kar, Aşk-ı Memnu, Çiçek Taksi ve Çocuklar Duymasın, Huzur Sokağı gibi ünlü dizilerde rol alan Keloğlan'ın Fatma'sı bakın hangi ünlü oyuncuymuş? Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Keloğlan'ın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu! Yeşilçam'ın güzel oyuncusu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş...

Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusu çıktı!

Ekranlarda bir dönem boy gösteren isimlerin son halleri merak ediliyor, sosyal medyada araştırılıyor. Özellikle Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları ve son halleri hayranlarının ilgisini çekiyor. Son olarak "Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlarıyla içimizi ısıtan güzeller güzeli oyuncusu Fatma'yla ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusu çıktı!

"Keloğlan Aramızda" filminin masum bakışlı güzeli Fatma meğer yıllardır izlediğimiz sevilen oyuncuymuş.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusu çıktı!

Yeşilçam'ın efsanevi eseri Keloğlan filmi yeniden gündeme geldi. Başrolünü Rüştü Asyalı'nın üstlendiği Keloğlan'ın güzeller güzeli Fatma'sını görenler şok oluyor.

Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusu çıktı!

Keloğlan'ın Fatma'sının, "Aşk-ı Memnu"nun çok ünlü oyuncusu olduğunu öğrenenler şoke oldu!

Yeşilçam güzeli meğer yıllardır ekranlardaymış... Keloğlan’ın Fatma’sı Aşk-ı Memnu’nun sevilen oyuncusu çıktı!

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu meğer yıllardır gözümüzün önündeymiş...

SON DAKİKA