Yeşilçam’ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı’nın son halini görenler tanıyamıyor...

Ancak tutkusu ağır bastı ve zamanla Yeşilçam'ın en ikonik "kötü kalpli kadın" rollerine hayat veren yıldızlardan biri haline geldi. Sert bakışları, çarpıcı güzelliği ve etkileyici oyunculuğuyla hafızalara kazınan Suzan Avcı, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.