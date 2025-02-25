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Haberler Galeri Yeşilçam'ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı'nın son halini görenler tanıyamıyor...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 07:30

Yeşilçam'ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı'nın son halini görenler tanıyamıyor...

Yeşilçam, yalnızca iyilik timsali karakterleriyle değil, hafızalara kazınan kötü karakterleriyle de unutulmaz bir dönem yaşattı. Bu rollerin en ikonik isimlerinden biri ise şüphesiz, "fettan güzel" denildiğinde akla ilk gelen Suzan Avcı'ydı. Güzelliğiyle büyüleyen ancak art niyetli karakterlere hayat veren Avcı, Yeşilçam'ın en dikkat çekici yüzlerinden biri oldu. Sayısız film ve tiyatro oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan usta oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Suzan Avcı'nın son hali...

Yeşilçam’ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı’nın son halini görenler tanıyamıyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz kötü kadını Suzan Avcı en az iyi karakterler kadar hafızalara kazınan isimlerdendi.

Yeşilçam’ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı’nın son halini görenler tanıyamıyor...

1937 doğumlu usta oyuncu Suzan Avcı, Bursalı Tatar kökenli bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Babasının vefatının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Avcı, geçimlerini sağlamak için bir tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.

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Yeşilçam’ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı’nın son halini görenler tanıyamıyor...

Henüz 13 yaşındayken bir derginin düzenlediği güzellik yarışmasında dikkat çekmeyi başarsa da annesi onun oyunculuk yapmasını istemedi.

Yeşilçam’ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı’nın son halini görenler tanıyamıyor...

Ancak tutkusu ağır bastı ve zamanla Yeşilçam'ın en ikonik "kötü kalpli kadın" rollerine hayat veren yıldızlardan biri haline geldi. Sert bakışları, çarpıcı güzelliği ve etkileyici oyunculuğuyla hafızalara kazınan Suzan Avcı, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Yeşilçam’ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı’nın son halini görenler tanıyamıyor...

Şimdilerde 87 yaşında olan ünlü ismi görenler ise hayrete düşüyor. Peki nasıl mı görünüyor?

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