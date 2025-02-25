Giriş Tarihi: 25.02.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
07:30
Yeşilçam'ın fettan güzeliydi! Suzan Avcı'nın son halini görenler tanıyamıyor...
Yeşilçam, yalnızca iyilik timsali karakterleriyle değil, hafızalara kazınan kötü karakterleriyle de unutulmaz bir dönem yaşattı. Bu rollerin en ikonik isimlerinden biri ise şüphesiz, "fettan güzel" denildiğinde akla ilk gelen Suzan Avcı'ydı. Güzelliğiyle büyüleyen ancak art niyetli karakterlere hayat veren Avcı, Yeşilçam'ın en dikkat çekici yüzlerinden biri oldu. Sayısız film ve tiyatro oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan usta oyuncu, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Yıllar içindeki değişimi ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Suzan Avcı'nın son hali...