Giriş Tarihi: 27.11.2023 21:21 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 21:21

Yeşilçam’ın tonton dedesiydi! O ünlü oyuncu meğerse ünlü şarkıcının dayısıymış!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak yer aldı. Ünlü oyuncu Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazındı. Peki Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik... İşte akraba ünlüler...