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Haberler Galeri Yeşilçam’ın tonton dedesiydi! O ünlü oyuncu meğerse ünlü şarkıcının dayısıymış!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 21:21 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 21:21

Yeşilçam’ın tonton dedesiydi! O ünlü oyuncu meğerse ünlü şarkıcının dayısıymış!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin vazgeçilmez isimlerinden biri olarak yer aldı. Ünlü oyuncu Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazındı. Peki Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. Sanat camiasında birbirleriyle akraba olduğunu belki de ilk defa duyacağınız isimleri sizler için derledik... İşte akraba ünlüler...

Yeşilçam’ın tonton dedesiydi! O ünlü oyuncu meğerse ünlü şarkıcının dayısıymış!

Yeşilçam'da 400'den fazla yapımda rol alan usta oyuncu Nubar Terziyan hakkında ortaya çıkan detay duyanları hayrete düşürdü. Meğer Nubar Terziyan'ın yeğeni de çok ünlüymüş.

Yeşilçam’ın tonton dedesiydi! O ünlü oyuncu meğerse ünlü şarkıcının dayısıymış!

Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Nubar Terziyan.

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Yeşilçam’ın tonton dedesiydi! O ünlü oyuncu meğerse ünlü şarkıcının dayısıymış!

Yeşilçam'ın ton ton dedesi Nubar Terziyan, rol aldığı filmlerde canlandırdığı iyi kalpli karakterler ve gülümseyen yüzüyle hafızalara kazınandı.

Yeşilçam’ın tonton dedesiydi! O ünlü oyuncu meğerse ünlü şarkıcının dayısıymış!

Usta oyuncu Nubar Terziyan İstanbul doğumlu bir Ermeni kökenli sanatçımızdı. 1994 yılında İstanbul'da hayata gözlerini yuman Nubar Terziyan'ın kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam’ın tonton dedesiydi! O ünlü oyuncu meğerse ünlü şarkıcının dayısıymış!

Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu.

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