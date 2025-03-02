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Haberler Galeri Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızıydı! Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son hali görenleri üzdü
Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:01

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızıydı! Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son hali görenleri üzdü

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Meral Zeren, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Özellikle Kemal Sunal ile rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönemin güzelliğiyle büyüleyen yıldız ismini, şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in yıllar içindeki büyük değişimi…

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızıydı! Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son hali görenleri üzdü

Yeşilçam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Kemal Sunal, unutulmaz filmleriyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onunla birlikte birçok projede yer alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen Meral Zeren de hafızalara kazınan oyuncular arasında yerini aldı.

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızıydı! Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son hali görenleri üzdü

Özellikle Hanzo, Salako, Şaşkın Damat, Köyden İndim Şehire ve Salak Milyoner gibi yapımlarda Kemal Sunal'ın partneri olarak izleyicinin karşısına çıkan Zeren, dönemin en sevilen isimlerinden biriydi.

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Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızıydı! Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son hali görenleri üzdü

Ancak yıllar içinde gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan usta oyuncu, zaman zaman hayranlarının ilgisiyle yeniden gündeme geliyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızıydı! Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son hali görenleri üzdü

Zeren, son olarak bir hayranının paylaştığı fotoğraf aracılığıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Onu uzun yıllar sonra görenler, büyük değişimine şaşırmadan edemedi.

Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızıydı! Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son hali görenleri üzdü

Türk sinemasında unutulmaz rollere imza atan Meral Zeren, 6 Haziran 1956'da Adana'da dünyaya geldi. Ortaokul eğitimini tamamlamadan sahne hayatına adım atan Zeren, henüz 13 yaşında şarkıcılık yapmaya başladı.