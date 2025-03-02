Giriş Tarihi: 02.03.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
10:01
Yeşilçam’ın unutulmaz yıldızıydı! Salako’nun Emine’si Meral Zeren’in son hali görenleri üzdü
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Meral Zeren, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Özellikle Kemal Sunal ile rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncunun son hali, görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönemin güzelliğiyle büyüleyen yıldız ismini, şimdilerde tanımak neredeyse imkansız. İşte Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in yıllar içindeki büyük değişimi…