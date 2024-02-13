Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
09:44
90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali üzdü! "Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor"
Yer aldığı sayısız Yeşilçam filmleri yanı sıra yakın dönem Türk dizilerinden Çiçek Taksi, Selena gibi yapımlarda da hatırladığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali hayranlarını üzdü. Oldukça zayıflamış olduğu görünen 90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu sosyal medyada yayınlayan videosunda sevenlerine seslendi. Kayhan Yıldızoğlu'nun sözleri yürekleri burktu. İşte Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu ortaya çıkan son görüntüsü...