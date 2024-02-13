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Haberler Galeri 90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali üzdü! "Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor"
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:44

90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali üzdü! "Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor"

Yer aldığı sayısız Yeşilçam filmleri yanı sıra yakın dönem Türk dizilerinden Çiçek Taksi, Selena gibi yapımlarda da hatırladığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali hayranlarını üzdü. Oldukça zayıflamış olduğu görünen 90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu sosyal medyada yayınlayan videosunda sevenlerine seslendi. Kayhan Yıldızoğlu'nun sözleri yürekleri burktu. İşte Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu ortaya çıkan son görüntüsü...

90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali üzdü! Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor

Yeşilçam'da hayat verdiği karakterlerle gönülleri fetheden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu şimdilerde 90 yaşında. Ortaya son çıkan görüntülerinde Kayhan Yıldızoğlu'nun oldukça yaşlanmış ve zayıflamış hali hayranlarını üzdü.

90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali üzdü! Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor

Yer aldığı sayısız Yeşilçam filmleri yanı sıra yakın dönem Türk dizilerinden Çiçek Taksi, Selena gibi yapımlarda da hatırladığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu sosyal medyada yayınlayan videosunda sevenlerine seslendi.

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90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali üzdü! Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor

Kayhan Yıldızoğlu'nun sözleri yürekleri burktu.

90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali üzdü! Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor

İşte Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu ortaya çıkan son görüntüsü...

90 yaşındaki usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun son görüntüsü sevenlerini üzdü! Gören tanıyamadı… | Video

90 yaşındaki Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali üzdü! Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor

Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum. Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu. O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum" dedi.

Görüntüsü ile hayranlarını üzse de yaşına göre zihin olarak oldukça sağlıklı olan oyuncuya "Maşallah" yorumları yağdı.

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