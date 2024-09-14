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Haberler Galeri ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!
Giriş Tarihi: 14.09.2024 06:59

Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!

'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programı ile tanıdığımız Aref Ghafouri, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Aref Ghafouri, görenleri adeta şoke etti. Yarışmada gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri sosyal medyaya damga vurdu. Çok uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan ünlü illüzyonistin son halini görenler çok şaşırdı. İşte merak edenler için Aref Ghafouri'nin son hali…

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!

2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla milyonlarca kişi tarafından tanınan ünlü illüzyonist Aref Ghafouri, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!

Bir döneme damga vuran Yetenek Sizsiniz Programı'ndaki gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri'yi görenler şaşıp kaldı.

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‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Ghafouri, hayatına dair kareleri, takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!

AREF GHAFOURI KİMDİR?
Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 yılında İran'da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken, amcası tarafından illüzyona yönlendirilen Ghafouri, 2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla, Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!

İstanbul Teknik Üniversitesi'ni kazanan Ghafouri, ODTÜ'ye geçme kararı aldı ve Ankara'ya taşındı.

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