‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!

AREF GHAFOURI KİMDİR?

Aref Ghafouri, 18 Aralık 1989 yılında İran'da dünyaya geldi. Henüz 11 yaşındayken, amcası tarafından illüzyona yönlendirilen Ghafouri, 2011 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla, Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geldi.