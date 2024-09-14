Giriş Tarihi: 14.09.2024 06:59
‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ile yıldızı paylayan İranlı illüzyonist Aref Ghafouri bakın şimdi ne yapıyor! Son hali inanılmaz!
'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programı ile tanıdığımız Aref Ghafouri, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Aref Ghafouri, görenleri adeta şoke etti. Yarışmada gösterileriyle akıllara kazınan Aref Ghafouri sosyal medyaya damga vurdu. Çok uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan ünlü illüzyonistin son halini görenler çok şaşırdı. İşte merak edenler için Aref Ghafouri'nin son hali…