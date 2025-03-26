Bir dönem güzelliğiyle ’Yıkılıyo’du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!

En popüler dönemindeyken şehir dışına yerleşen Tekindor, şarkıcılığı neden bıraktğını şu sözlerle açıkladı: Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Kışları biraz zor geçiyor, serin oluyor.