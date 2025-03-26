Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
12:59
Bir dönem güzelliğiyle 'Yıkılıyo'du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!
2000'li yılların en popüler şarkılarından biri olan 'Yıkılıyo' ile hafızalarda iz bırakan Ayça Tekindor, yıllar sonra ortaya çıktı. Müzik kariyerine uzun bir ara veren Tekindor, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak geçen günlerde gazetecilere yakalanan Ayça Tekindor, sevenlerine sürpriz yaptı. Tekindor'u görenler, tanımakta zorlanırken, şarkıcının geçirdiği değişim şoke etti.