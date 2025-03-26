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Haberler Galeri Bir dönem güzelliğiyle 'Yıkılıyo'du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.03.2025 12:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 12:59

Bir dönem güzelliğiyle 'Yıkılıyo'du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!

2000'li yılların en popüler şarkılarından biri olan 'Yıkılıyo' ile hafızalarda iz bırakan Ayça Tekindor, yıllar sonra ortaya çıktı. Müzik kariyerine uzun bir ara veren Tekindor, son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak geçen günlerde gazetecilere yakalanan Ayça Tekindor, sevenlerine sürpriz yaptı. Tekindor'u görenler, tanımakta zorlanırken, şarkıcının geçirdiği değişim şoke etti.

Bir dönem güzelliğiyle ’Yıkılıyo’du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!

'Yıkılıyo' 'Tesadüfen' 'Kanar Mıyım' şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ayça Tekindor, güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekiyordu.

Bir dönem güzelliğiyle ’Yıkılıyo’du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla sahnelerin tozunu attıran Tekindor, yıllardır gözlerden uzak bir şekilde yaşıyordu.

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Bir dönem güzelliğiyle ’Yıkılıyo’du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!

Eski şarkıcı radikal bir kararla İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşmişti.

Bir dönem güzelliğiyle ’Yıkılıyo’du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!

Geçen günlerde basın mensupları tarafından görüntülenen Ayça Tekindor, değişimiyle dikkat çekti.

Bir dönem güzelliğiyle ’Yıkılıyo’du şimdi ise görenler tanıyamıyor... 52 yaşındaki Ayça Tekindor yıllar sonra ortaya çıktı!

En popüler dönemindeyken şehir dışına yerleşen Tekindor, şarkıcılığı neden bıraktğını şu sözlerle açıkladı: Bodrum'da evim var. Orayı çok seviyorum. Orada sekiz yaz ve kışım geçti. Kışları biraz zor geçiyor, serin oluyor.