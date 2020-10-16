Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Ayrılık haberleri sonrası ortalarda görünmeyen Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile abla kardeş pozu verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun çocukları Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu paylaşımına ilk yorum eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun kardeşi Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile pozu...