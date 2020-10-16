Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Ayrılık haberleri sonrası ortalarda görünmeyen Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabında ortaya çıktı.