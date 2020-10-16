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kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin 'ndan pozu!

'ın ile evliliğinden olan kızı bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Ayrılık haberleri sonrası ortalarda görünmeyen Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabında ortaya çıktı. Oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Zehra Çilingiroğlu kardeşi ile pozu verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun çocukları Zehra Çilingiroğlu ve Hüseyin Kaya Çilingiroğlu paylaşımına ilk yorum eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. İşte Hüseyin Kaya Çilingiroğlu ile pozu...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 14:37
Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

'ın ile evliliğinden olan kızı bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Ayrılık haberleri sonrası ortalarda görünmeyen Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medya hesabında ortaya çıktı.

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

Oldukça kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan 'ın kızı kardeşi Hüseyin ile pozu verdi.

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Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

'nun çocukları ve paylaşımına ilk yorum eski eşi 'dan geldi.

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

İşte 'nun kardeşi Hüseyin ile pozu...

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

Avşar, 'nun paylaşımına "Aşklar" notunu düştü. Kaya Çilingiroğlu'nun karesi takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan ünlülerin kardeşlerini sizin için derledik...

Zehra Çilingiroğlu kardeşine sımsıkı sarıldı! Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan abla kardeş pozu!

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