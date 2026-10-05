Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

1990'lı yıllarda "Kar Beyaz" şarkısıyla hafızalara kazınan ve genç yaşta üst üste çıkardığı albümlerle Türk pop müziğine damga vuran Kerim Tekin'in acı vefatı, sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ölüm haberini alan yakın dostu Zerrin Özer'in sinir krizleri geçirdiği o trajik kazanın ardından yıllar geçti ancak unutulmaz sanatçı hakkında herkesi duygulandıran yeni bir gerçek ortaya çıktı. Müzik kariyerinin ve hayatının baharındayken aramızdan ayrılan Tekin'in ölümüyle ilgili yakın bir arkadaşının canlı yayında paylaştığı detaylar, ünlü şarkıcının sonuna dair tüyleri ürperten bir durumu gözler önüne serdi.