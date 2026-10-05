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Haberler Galeri Magazin Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin'le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!
Giriş Tarihi: 05.10.2026 15:09

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin'le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

1990'lı yıllarda "Kar Beyaz" şarkısıyla hafızalara kazınan ve genç yaşta üst üste çıkardığı albümlerle Türk pop müziğine damga vuran Kerim Tekin'in acı vefatı, sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ölüm haberini alan yakın dostu Zerrin Özer'in sinir krizleri geçirdiği o trajik kazanın ardından yıllar geçti ancak unutulmaz sanatçı hakkında herkesi duygulandıran yeni bir gerçek ortaya çıktı. Müzik kariyerinin ve hayatının baharındayken aramızdan ayrılan Tekin'in ölümüyle ilgili yakın bir arkadaşının canlı yayında paylaştığı detaylar, ünlü şarkıcının sonuna dair tüyleri ürperten bir durumu gözler önüne serdi.

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Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

1990'lı yıllarda Türk pop müziğine damgasını vuran ve genç yaşta elde ettiği başarılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kerim Tekin, kariyerinin zirvesindeyken aramızdan ayrıldı. Müzik dünyasında derin izler bırakan sanatçı, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen şarkılarıyla anılmaya devam ediyor.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

KISA ÖMRÜNE SIĞDIRDIĞI UNUTULMAZ ESERLER

Müzik yolculuğuna 1995 yılında çıkardığı "Kara Gözlüm" albümüyle adım atan Kerim Tekin, kısa sürede dinleyicilerin beğenisini kazandı. 1997 yılında yayınladığı "Haykırsam Dünyaya" albümü ise sanatçının kariyerinde büyük bir kırılma noktası oldu.

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Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Özellikle bu albümde yer alan "Kar Beyaz" şarkısı, döneme damgasını vurarak unutulmaz eserler arasına adını yazdırdı. Müzikal başarılarının yanı sıra oyunculuk alanında da adım atan Tekin, "Yaz Aşkım" adlı filmde başrol oynayarak yeteneğini farklı bir kulvarda da sergiledi.

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Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

AFYONKARAHİSAR'DAKİ TRAJİK KAZA

Kerim Tekin, Sandıklı Termal'98 Festivali kapsamında 26 Haziran 1998 akşamı Belediye Meydanı'nda coşkulu bir konser verdi. Hayranlarıyla buluştuğu bu özel gecenin ardından, yakın bir arkadaşının nişan törenine katılmak üzere festivalin ertesi günkü kapanış törenini beklemeden İstanbul'a dönmek için yola çıktı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Menajeri ve bateristi Halis Bütünley ile birlikte ilerlerken, Afyon-Sandıklı karayolunun 20. kilometresinde acı olay meydana geldi.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Karşı yönden gelen süt tankeri ile kömür yüklü bir kamyonun çarpışması sonucu, devrilen kömür kamyonu Kerim Tekin'in kullandığı otomobilin üzerine düştü. Bir yolcu otobüsünün de karıştığı bu zincirleme kazada, henüz 23 yaşında olan Kerim Tekin olay yerinde hayatını kaybetti, Halis Bütünley ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

ZERRİN ÖZER VE SANAT DÜNYASININ DERİN YASI

Kerim Tekin'in ani vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir şok yarattı. Reyhan Karaca, Seçil Heper, Alişan, Zafer Peker ve Ercan Turgut gibi birçok sanatçı dostu derin bir üzüntü yaşadı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Acı haberi alan yakın dostu Zerrin Özer ise yaşadığı büyük şok nedeniyle sinir krizi geçirdi ve doktor müdahalesiyle sakinleştirilebildi.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

YILLAR SONRA GELEN KAHREDEN DETAY

Acı kaybın ardından yıllar geçmesine rağmen, Kerim Tekin hakkında tüyleri ürperten bir gerçek katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan yakın dostu ve müzisyen arkadaşı Tayfun Duygulu tarafından dile getirildi.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

"BEN TRAFİK KAZASINDA ÖLECEĞİM"

Sözü ve bestesi kendisine ait olan "Kar Beyaz" şarkısının hikayesini anlatan dostu, Kerim Tekin'in henüz hayattayken sık sık "Ben trafik kazasında öleceeğim, albüm belki çok satar" dediğini ifade etti.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

"OĞLUMA NİYE BÖYLE BİR PARÇA YAPTIN"

Bu acı kehanetin ardından vefat eden sanatçının annesinin de kendisine "Oğluma niye böyle bir parça yaptın?" diyerek sitem ettiğini aktardı. Henüz 23 yaşında aramızdan ayrılan pop prensinin bu sözleri, sevenlerini bir kez daha kahretti.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

GENCECİK YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN BİR DİĞER SANATÇI AYLİN URGAL OLMUŞTU...

Asıl adı Rezzan Aylin Soyurgal olan Türk pop müzik sanatçısı Aylin Urgal, 1970'li yıllarda seslendirdiği eserlerle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü sanatçı, müzik yolculuğuna 1969 yılında orkestra şefi Birol Soyurgal'ın orkestrasında solist olarak başladı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Yine aynı yıl Birol Soyurgal ile hayatını birleştiren Urgal, İzmir'de sahne çalışmalarını sürdürdüğü sırada 1 Numara Plak'ın sahibi Ali Kocatepe tarafından keşfedilerek profesyonel plak dünyasına adım attı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

70'Lİ YILLARA DAMGA VURAN UNUTULMAZ ŞARKILARI

Kariyerine "Paran Pulun Senin Olsun / Nerelerdeydin?" isimli ilk 45'liğiyle başlayan Aylin Urgal, ardından çıkardığı "Sen Yarattın Beni / Nedir Bu Halin" çalışmasıyla müzik listelerinde üst sıralara tırmandı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Elde ettiği bu yükseliş, kendisine 1976 yılında "En İyi Ümit Veren Kadın Şarkıcı" değerlendirmesinde dördüncülük getirdi. Sanatçının seslendirdiği "Sen Yarattın Beni" şarkısı ise 1977 yılında Türkiye'nin en iyi sekizinci Türkçe sözlü şarkısı ünvanını kazandı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

ÇALKANTILI YILLAR VE SAHNEYE DÖNÜŞ

Özel hayatında fırtınalı süreçlerden geçen sanatçı, 1979 yılının Aralık ayında ikiz çocukları Tevfik ve Uğur'u kucağına aldı. Bir süre müziğe ara verdikten sonra 1980 yılında yeniden sahnelere döndü. 1981 yılında eşinden boşanan Urgal, aynı yıl içinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti. Yaşadığı zorlu dönemi geride bırakmak isteyen sanatçı, 1985 yılının Ocak ayından itibaren Ankara'da yeniden sahne almaya başladı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

BOLU DAĞI'NDAKİ ACI VEDA

Ankara'daki sahne çalışmalarını Nisan ayı sonunda tamamlayan Aylin Urgal, İstanbul'a dönmek üzere otobüse bindi. 26 Nisan 1985 tarihinde Bolu Dağı mevkiinde seyreden otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 21 kişi hayatını kaybetti.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Kazada, 34 yaşındaki Aylin Urgal ile birlikte yanında bulunan kardeşi Abidin Eker de yaşamını yitirdi.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Müzik dünyasını yasa boğan bu olay sonrası, ünlü sanatçının arkasında o dönem henüz 5 yaşında olan ikiz evlatları kaldı. Yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyan bu trajik olay, yaşanan acıyı seneler sonra yeniden gün yüzüne çıkardı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Ölüm her yaşta derin bir üzüntü bıraksa da genç yaşta gelen kayıplar herkesi çok daha derinden sarsıyor. Sanat dünyasındaki bu acı tablonun yakın dönemdeki örneklerinden biri de başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın erken vedası olmuştu.

Aslen Düzce'li olan Kanbolat Görkem Arslan,4 Kasım 1980 yılında dünyaya geldi.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında rol aldığı "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle adım attı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

"Hatırla Sevgili" projesinde canlandırdığı 'Mahir Çayan' karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu, aynı zamanda "Poyraz Karayel" dizisinde canlandırdığı 'Sefer Kılıçarslan' karakteri ile geniş kitlelere adını duyurmayı başardı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

2021 yılında Hicran Akın ile bir ömür mutluluğa 'evet' diyen Kanbolat Görkem Arslan, mutlu evliliği ile de sık sık adından söz ettirdi.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

Hayat verdiği birçok karakter ile Türk televizyonlarının sevilen isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu, henüz 45 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

10 Şubat 2026 tarihinde Beyoğlu'nda bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılan Kanbolat Görkem Arslan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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