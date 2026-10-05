Zerrin Özer sinir krizi geçirmişti! 23 yaşında hayatını kaybeden Kerim Tekin’le ilgili kahreden detay: Meğer nasıl öleceğini hissetmiş!

"OĞLUMA NİYE BÖYLE BİR PARÇA YAPTIN"

Bu acı kehanetin ardından vefat eden sanatçının annesinin de kendisine "Oğluma niye böyle bir parça yaptın?" diyerek sitem ettiğini aktardı. Henüz 23 yaşında aramızdan ayrılan pop prensinin bu sözleri, sevenlerini bir kez daha kahretti.