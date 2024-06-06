Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
15:40
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...
Pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile geçen yıl temmuz ayında Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen çift, evliliklerine son noktayı koymuştu. Tolga Akış'ı çabuk unutan Zeynep Bastık Alican Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Zeynep Bastık son olarak, Zeynep Bastık'ın oyuncu Serkay Tütüncü ile öpüşürken yakalanmıştı...