Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...

Uzun süre menajeri Tolga Akış ile aşk yaşayan Zeynep Bastık, 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü çift, evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden boşanma kararı almıştı.