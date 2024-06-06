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Haberler Galeri Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:40

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...

Pop müziğinin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık, menajeri Tolga Akış ile geçen yıl temmuz ayında Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen çift, evliliklerine son noktayı koymuştu. Tolga Akış'ı çabuk unutan Zeynep Bastık Alican Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Zeynep Bastık son olarak, Zeynep Bastık'ın oyuncu Serkay Tütüncü ile öpüşürken yakalanmıştı...

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...

Uzun süre menajeri Tolga Akış ile aşk yaşayan Zeynep Bastık, 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Ancak ünlü çift, evlenmelerinin üzerinden daha 1 yıl geçmeden boşanma kararı almıştı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...

Ardından Tolga Akış'ı çabuk unutan Zeynep Bastık Alican Ayyıldız ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...

Özel hayatıyla ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Alican Ayyıldız ile olan beraberliğini geçtiğimiz ay noktalamıştı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...

ÖPÜŞÜRKEN YAKALANDILAR

Zeynep Bastık'ın oyuncu Serkay Tütüncü ile "Chaplin" adlı oyunda gayet samimi bir şekilde görüntülenmişti.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü ilk kez görüntülendi! Öpüşürken yakalanmışlardı...

Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, doğum günü partisinde öpüşürken kameralara yakalanmıştı.

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