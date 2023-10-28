Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 14:35

Zeynep Beşerler'in 10 yıllık evliliğini 'yasak aşk' yıktı! İhanet iddialarına ilk açıklama geldi!

Oyuncu Zeynep Beşerler, iş insanı Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden Kerem adında bir oğulları olan çift, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak çift, önceki gün ihanet iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, dün kaleme aldığı yazıda bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürülen çiftin 'yasak aşk' yüzünden boşanacağını duyurdu. Konuyla ilgili Zeynep Beşerler'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...