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Haberler Galeri Zeynep Beşerler'in 10 yıllık evliliğini 'yasak aşk' yıktı! İhanet iddialarına ilk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 14:19 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 14:35

Zeynep Beşerler'in 10 yıllık evliliğini 'yasak aşk' yıktı! İhanet iddialarına ilk açıklama geldi!

Oyuncu Zeynep Beşerler, iş insanı Emir İçgören ile 10 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden Kerem adında bir oğulları olan çift, gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Ancak çift, önceki gün ihanet iddiaları ile magazin gündemine bomba gibi düştü. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, dün kaleme aldığı yazıda bir süredir evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı öne sürülen çiftin 'yasak aşk' yüzünden boşanacağını duyurdu. Konuyla ilgili Zeynep Beşerler'den ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Zeynep Beşerler’in 10 yıllık evliliğini ’yasak aşk’ yıktı! İhanet iddialarına ilk açıklama geldi!

Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören, 2013 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evliliklerinden 'Kerem' adında bir oğulları olan çift, birlikteliklerini gözlerden uzak sürdürüyordu.

Zeynep Beşerler’in 10 yıllık evliliğini ’yasak aşk’ yıktı! İhanet iddialarına ilk açıklama geldi!

Sakin ve mütevazı bir yaşam süren çekirdek aileden dün ise üzücü haber gelmişti. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt, kötü haberi şöyle duyurmuştu:

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Zeynep Beşerler’in 10 yıllık evliliğini ’yasak aşk’ yıktı! İhanet iddialarına ilk açıklama geldi!

Bu yılın başında, oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu.

Zeynep Beşerler’in 10 yıllık evliliğini ’yasak aşk’ yıktı! İhanet iddialarına ilk açıklama geldi!

Nisan ayına geldiğimizde ise, bu kez boşanacakları dedikoduları dilden dile dolaşmaya başlamıştı.

Zeynep Beşerler’in 10 yıllık evliliğini ’yasak aşk’ yıktı! İhanet iddialarına ilk açıklama geldi!

Oğulları Kerem ile birlikte gözlerden uzak bir hayat süren çift ile ilgili o günden sonra dedikodular kesilince, sorunlarını çözüp evliliklerini kurtardıklarını düşünmüştüm.

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