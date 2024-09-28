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Haberler Galeri Zor günler geçiren şarkıcı Şimal saçlarını kazıtmıştı! Işın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı
Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 08:34

Zor günler geçiren şarkıcı Şimal saçlarını kazıtmıştı! Işın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı

Şarkıcı Şimal, zor günler geçiriyor… 2022 yılında meme kanserini yenen ünlü şarkıcı geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Hastalığının nüksettiğini açıklayan Şimal, son olarak hayranlarından dua istemişti. Hastalığı metastaz yapan Şimal, saçlarını kazıttı. Ünlü şarkıcı tedaviden sonraki yüzünün son halini paylaştı. İşte tüm detaylar…

Zor günler geçiren şarkıcı Şimal saçlarını kazıtmıştı! Işın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı

38 yaşındaki şarkıcı Şimal, zamandır hastalıkla savaşıyor. 2022 yılında meme kanserini yenen, geçtiğimiz ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal bu kez hastalığın metastaz yapmasıyla zor günler yaşıyor. Ünlü şarkıcı aldığı ışın tedavisinden sonra yüzünde oluşan lekeleri paylaştı.

Zor günler geçiren şarkıcı Şimal saçlarını kazıtmıştı! Işın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı

8 saatlik operasyonun ardından, tedaviye başlayan ve kısa süre sonra iyileştiğinin müjdesini veren Şimal, hastalığının metastaz yaptığını sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

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Zor günler geçiren şarkıcı Şimal saçlarını kazıtmıştı! Işın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı

Şarkıcı Şimal tedaviden sonraki son halini paylaştı.

Zor günler geçiren şarkıcı Şimal saçlarını kazıtmıştı! Işın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı

Ünlü şarkıcı paylaşımında "Işın tedavisinden sonra yüzümün son hali.

Zor günler geçiren şarkıcı Şimal saçlarını kazıtmıştı! Işın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı

Dışarı çıkarken öyle bir fondöten uyguluyorum ki o bile yetmiyor inanır mısınız? 'Paris' filtrsiyle bu kadar kapadı. Allah büyük ya buna da şükür." ifadelerine yer verdi.

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