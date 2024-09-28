Giriş Tarihi: 28.09.2024 08:32
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024
08:34
Zor günler geçiren şarkıcı Şimal saçlarını kazıtmıştı! Işın tedavisinden sonra yüzünün son halini paylaştı
Şarkıcı Şimal, zor günler geçiriyor… 2022 yılında meme kanserini yenen ünlü şarkıcı geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Hastalığının nüksettiğini açıklayan Şimal, son olarak hayranlarından dua istemişti. Hastalığı metastaz yapan Şimal, saçlarını kazıttı. Ünlü şarkıcı tedaviden sonraki yüzünün son halini paylaştı. İşte tüm detaylar…