Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 17.05.2025
16:18
Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali'nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!
Sadri Alışık'ın oyuncu oğlu Kerem Alışık Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler ile rol aldığı, Özer Feyzioğlu'nun yönettiği, Sinehane ve Üs Yapım imzalı 'Akıldan Kalbe' filminin gösterimi için bu yıl 78'incisi
düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Usta ismi kırmızı halıda babasının adını verdiği oğlu yalnız bırakmadı. Sadri Alışık'ın babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.