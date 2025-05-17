Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali'nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 16:18

Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali'nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!

Sadri Alışık'ın oyuncu oğlu Kerem Alışık Hande Soral, Batuhan Bayar ve Şenay Gürler ile rol aldığı, Özer Feyzioğlu'nun yönettiği, Sinehane ve Üs Yapım imzalı 'Akıldan Kalbe' filminin gösterimi için bu yıl 78'incisi
düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Usta ismi kırmızı halıda babasının adını verdiği oğlu yalnız bırakmadı. Sadri Alışık'ın babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.

Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali’nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!

Yakışıklı oyuncu Kerem Alışık, bu yıl 78'incisi kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösterdi.

Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali’nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!

Kerem AlışıkSibel Turnagöl ile evliliğinden dünyaya gelen ve babasının adını verdiği oğlu Sadri Alışık da yalnız bırakmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali’nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!

Baba oğulun birlikte çektirdiği kareler sosyal medyayı salladı. Sadri Alışık'ın babasına olan benzerliği ise dikkat çekti.

Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali’nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!

Alışık, Cannes'dan yaptığı paylaşıma ''Bir gün batımının son dokunuşu da kırmızıydı bir gülün rengi de ayağımızın altındaki halı da... Bazen hayat yeşilin içinde kırmızı olmak gibi işte. Kalbimize kırmızılar taşıdık 78. Cannes Film Festivali'nde Akıldan Kalbe filmi ile. Bir kırmızı da sarıldık filmimizde tüm emeği geçenlere..'' notunu düştü.

Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali’nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!

Ekranların sevilen yüzleri ve onlara tıpa tıp benzeyen babalarını daha önce görmüş müydünüz?

İŞTE ÜNLÜ YILDIZLAR VE ONLARIN BİRİCİK BABALARI