Kırmızı halıda karizma rüzgarı! Kerem Alışık oğlu Sadri ile birlikte Cannes Film Festivali’nde! Baba oğulun benzerliğine bakın!

Alışık, Cannes'dan yaptığı paylaşıma ''Bir gün batımının son dokunuşu da kırmızıydı bir gülün rengi de ayağımızın altındaki halı da... Bazen hayat yeşilin içinde kırmızı olmak gibi işte. Kalbimize kırmızılar taşıdık 78. Cannes Film Festivali'nde Akıldan Kalbe filmi ile. Bir kırmızı da sarıldık filmimizde tüm emeği geçenlere..'' notunu düştü.