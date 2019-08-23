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Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? ve Bağ-Kur maaşları ne kadar artabilir?

Toplu sözleşme görüşmelerinde 5.2 milyon memur ve memur emeklisi için oranında henüz tam olarak anlaşılamadı. Görüşmeler devam ederken, diğer yandan 9 milyonu aşkın ve Bağkur emeklisinin gözü de Ocak ayı artışına çevrildi. Merkez Bankası'nın tahmini enflasyon oranına göre maaşlarına da zam yapılacak. Emekli maaşları ile ilgili yeni detaylar şu şekilde...

Giriş Tarihi: 23.08.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 09:29
Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

Memur ve memur maaşları için toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, diğer yandan ve Bağkur emeklileri de Ocak ayında oluşabilecek enflasyon oranına odaklandı. Merkez Bankasının açıklayacağı tahmini enflasyon oranın doğrultusunda emekli maaşlarına da orana göre yapılacak.

Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

Takvim'in bir haberine göre; yaklaşık 5.2 milyon memur ve memur emeklisi gözünü 2020- 2021 zamlarına çevirirken, 9 milyonu aşkın ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak artışına ilişkin ilk tahminler oluşmaya başladı.

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Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini, ve Bağ- Kur'luların yüzde 8.46 zam alabileceğini gösterdi.

Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında alıyor.

Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Buna bağlı olarak geçen ay ve Bağ-Kur'luların maaşına yüzde 5.01 artış yansıtıldı.

Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde13.9'a çektiğini duyurdu.

Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

Buna göre, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 8.46 olarak gerçekleşecek. ve Bağ-Kur emeklileri de bu oranda Ocak zammı alacak.

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