Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?

Memur ve memur emekli maaşları için toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, diğer yandan SSK ve Bağkur emeklileri de Ocak ayında oluşabilecek enflasyon oranına odaklandı. Merkez Bankasının açıklayacağı tahmini enflasyon oranın doğrultusunda emekli maaşlarına da orana göre zam yapılacak.