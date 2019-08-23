Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?
Emekliye ocak zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar artabilir?
Toplu sözleşme görüşmelerinde 5.2 milyon memur ve memur emeklisi için zam oranında henüz tam olarak anlaşılamadı. Görüşmeler devam ederken, diğer yandan 9 milyonu aşkın SSK ve Bağkur emeklisinin gözü de Ocak ayı artışına çevrildi. Merkez Bankası'nın tahmini enflasyon oranına göre emekli maaşlarına da zam yapılacak. Emekli maaşları ile ilgili yeni detaylar şu şekilde...
Giriş Tarihi: 23.08.2019
09:21
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019
09:29