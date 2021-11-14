Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Renault Clio sahipleri dikkat! Birçok kişinin bunlardan haberi yok! Hız arttıkça yükseliyor
Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 10:29

Renault Clio sahipleri dikkat! Birçok kişinin bunlardan haberi yok! Hız arttıkça yükseliyor

Renault elektrikli araçlarda gaza iyice bastı. Fransız otomobil üreticisi geçtiğimiz haftalar içinde elektrikli araçlara odaklanacağına dair açıklamalar yapmıştı. Otomotiv devi 2030 yılına kadar tüm modellerinin yüzde 90'ını elektrikli araçların oluşturacağını söyledi. Renault'un açıklamaları ve yeni tanıttığı modeller konuşulurken Renault'un popüler modeli Clio hakkında sakladığı bazı sırlar açığa çıktı. Meğerse yıllardan beridir, Renault Clio'larda yer alan, ama birçok kimsenin haberinin olmadığı bir takım özellikler bulundu. Tabii ki bunun sadece Clio ile sınırlı olduğunu düşünmeyin. Başka marka ve modeller için de geçerli. İşte birçok markanın araçlarında yer alan ama çoğu kişinin bilmediği o özellikler...

Renault Clio sahipleri dikkat! Birçok kişinin bunlardan haberi yok! Hız arttıkça yükseliyor

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Honda, Toyota vs... yani marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Renault Clio sahipleri dikkat! Birçok kişinin bunlardan haberi yok! Hız arttıkça yükseliyor

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Renault Clio sahipleri dikkat! Birçok kişinin bunlardan haberi yok! Hız arttıkça yükseliyor

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 özellik arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Renault Clio sahipleri dikkat! Birçok kişinin bunlardan haberi yok! Hız arttıkça yükseliyor

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Renault Clio sahipleri dikkat! Birçok kişinin bunlardan haberi yok! Hız arttıkça yükseliyor

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

SON DAKİKA