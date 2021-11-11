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Haberler Galeri Yıllarca garajda unutuldu! BMW sadece 453 adet üretmişti
Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:20

Yıllarca garajda unutuldu! BMW sadece 453 adet üretmişti

BMW, Mercedes, Volkswagen, Honda, Toyota, Peugeot, Renault ve aklınıza gelebilecek diğer markaların sınırlı sayıda ürettiği bazı özel seri araçları var. Aradan geçen yıllar ve sağlam kalabilen araçların da az sayıda olması sebebiyle, sözünü ettiğimiz özel modellerin değeri artıyor. Neredeyse her markanın aşağı yukarı buna benzer bir hikayeye sahip aracı bulunuyor. Alman otomotiv devi BMW'nin de M1 adında bir modeli var. Kült ve nadir bir model olarak gösterilen M1'den sadece 453 adet üretilmişti. İlginç bir şekilde İtalya'da bir garajda BMW M1 modeli bulundu. İşte garajda unutulan özel BMW modeli...

Yıllarca garajda unutuldu! BMW sadece 453 adet üretmişti

Carscoops sitesinde yer alan bilgilere göre, araç 1982 yılından beri kullanılmamış. Öyle ki, 1980 yılından kalma orijinal lastikler hala üzerinde.

Yıllarca garajda unutuldu! BMW sadece 453 adet üretmişti

Sadece 7 bin 392 kilometre yol yapmış olan bu M1'in motorunun hala çalıştığı belirtiliyor.

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Yıllarca garajda unutuldu! BMW sadece 453 adet üretmişti

BMW M1 sadece 453 adet üretilmişti.

Yıllarca garajda unutuldu! BMW sadece 453 adet üretmişti

Kaputunun altında 6.0 litrelik 6 silindirli motor görev yapıyor.

Yıllarca garajda unutuldu! BMW sadece 453 adet üretmişti

Bu aracın ise restore edilip açık artırmayla satışa sunulması planlanıyor.

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