Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:17Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:20
Yıllarca garajda unutuldu! BMW sadece 453 adet üretmişti
BMW, Mercedes, Volkswagen, Honda, Toyota, Peugeot, Renault ve aklınıza gelebilecek diğer markaların sınırlı sayıda ürettiği bazı özel seri araçları var. Aradan geçen yıllar ve sağlam kalabilen araçların da az sayıda olması sebebiyle, sözünü ettiğimiz özel modellerin değeri artıyor. Neredeyse her markanın aşağı yukarı buna benzer bir hikayeye sahip aracı bulunuyor. Alman otomotiv devi BMW'nin de M1 adında bir modeli var. Kült ve nadir bir model olarak gösterilen M1'den sadece 453 adet üretilmişti. İlginç bir şekilde İtalya'da bir garajda BMW M1 modeli bulundu. İşte garajda unutulan özel BMW modeli...