Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
11:42
Akciğerleri tüm toksinlerden arındırıyor! Doktorların kesinlikle tüketmelisiniz dediği o besin...
Hava kirliliği, yanlış beslenme, sigara kullanımı akciğer sağlığını ciddi manada tehdit eden faktörler arasındadır. Sağlığınızı korumak için yaşam şartlarınızı değiştirmek, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını bırakmak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak son derece mühim. Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için akciğerleri koruyan besinleri anlattı. Tavsiye edilen bu besinler düzenli bir şekilde tüketildiğinde adeta ciğerleri filtreliyor…