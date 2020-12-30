Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu gıdalar sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu gıdalar...

Bu sayesinde ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu gıdalar...

Soğuyan havalar, hastalarının ağrılarını da tetikliyor. Özellikle eklem ve kas romatizması olan hastalar çok daha şiddetli ağrılar yaşayabiliyor. hastalıkların alevlenme ve sönmelerle gelen bir hastalık olduğunu, kış aylarında bu alevlenmelerin artabileceğini vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ''Romatizma hastaları, şiddetli ağrı dönemlerinde, glütensiz beslenme odaklı "Romatizma Orucu" ile iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler. Romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçların birçoğu, geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Oysa kuşburnu, zencefil gibi doğanın sunduğu mucizevi , ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de ağrı kontrolünde önemli bir rol oynar." dedi.

Giriş Tarihi: 30.12.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020 09:22
Bu gıdalar sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu gıdalar...

hastalıklar için kullanılan ilaçların birçoğu, geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Oysa kuşburnu, zencefil gibi doğanın sunduğu mucizevi , ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de ağrı kontrolünde önemli bir rol oynar.

Bu gıdalar sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu gıdalar...

PATLICAN, DOMATES, BİBER VE PATATESTEN UZAK DURUN!

Özellikle hastalarda ağrıların arttığı ve yangınların şiddetlendiği dönemlerde orucunun yapılmasının tedaviye katkı sağlayacağını ifade eden Dr. Ümit Aktaş, "Oruç boyunca patlıcan, domates, biber ve patates gibi sebzelerin tüketilmemesi tedavi sürecinin devamlılığı için önem taşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu gıdalar sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu gıdalar...

Şeker, hamur işi, buğday içeren ürünler, yulaf, arpa, çavdar gibi glüten içeren ürünler bağırsak geçirgenliğini bozar. Bağırsak sisteminin bozulması ağrılarının artmasına neden olur. Romatizma hastaları glütenden uzak durmalıdır'' diyor.

Bu gıdalar sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu gıdalar...

KELLE PAÇA VE KEMİK SUYUNU İHMAL ETMEYİN!

hastalığını tetikleyen faktörlerden birinin vücudumuzdaki kolajenin azalması olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, "Kolajen olmadan insan vücudunun sağlıklı, diri, dinç ve ayakta kalabilmesi mümkün değil. Kolajenin az alınmasının sebebi, kolajen içeren gıdaların az tüketilmesi.

Bu gıdalar sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu gıdalar...

hastalarının diyetinin başköşesinde kolajen zengini kemik suyu ve kemik suyuyla pişmiş yemekler olmalı. Özellikle kelle ve paça çorbalarının bol bol tüketilmesi gerekir'' önerisinde bulunuyor.

SON DAKİKA