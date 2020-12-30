Bu gıdalar sayesinde romatizma ağrıları son buluyor! İşte şifa deposu gıdalar...

Soğuyan havalar, romatizma hastalarının ağrılarını da tetikliyor. Özellikle eklem ve kas romatizması olan hastalar çok daha şiddetli ağrılar yaşayabiliyor. Romatizmal hastalıkların alevlenme ve sönmelerle gelen bir hastalık olduğunu, kış aylarında bu alevlenmelerin artabileceğini vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, ''Romatizma hastaları, şiddetli ağrı dönemlerinde, glütensiz beslenme odaklı "Romatizma Orucu" ile iyileşme süreçlerini hızlandırabilirler. Romatizmal hastalıklar için kullanılan ilaçların birçoğu, geçici olarak ağrıları gidermeye yöneliktir. Oysa kuşburnu, zencefil gibi doğanın sunduğu mucizevi besinler, ağrıların giderilmesini desteklerken, iyileşme sürecine etki eder. Omega-3 takviyesi de ağrı kontrolünde önemli bir rol oynar." dedi.