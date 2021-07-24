Eklem ağrılarınız ortadan kalkacak! İşte doğal kolajen kaynağı besinler

Sağlık ve güzellik üzerinde büyük etkileri olduğu keşfedilen ve son yılların takviyesi en çok istenen proteinlerinden biri olan kolajen, yalnızca cildin değil tüm vücudunuzun yaşlanmasını engelliyor. Kolajen eksikliği; etkilerini en çok cilt üzerinde görüldüğü düşünülse de aslında eklemler, tendonlar ve dişlere kadar birçok organ ve dokuda hasara neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş ise kolajen takviyesi için önemli uyarılarda bulunurken aynı zamanda hangi gıdalardan temin edilebileceğini açıkladı.