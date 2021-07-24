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Haberler Galeri Eklem ağrılarınız ortadan kalkacak! İşte doğal kolajen kaynağı besinler
Giriş Tarihi: 24.07.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 09:44

Eklem ağrılarınız ortadan kalkacak! İşte doğal kolajen kaynağı besinler

Sağlık ve güzellik üzerinde büyük etkileri olduğu keşfedilen ve son yılların takviyesi en çok istenen proteinlerinden biri olan kolajen, yalnızca cildin değil tüm vücudunuzun yaşlanmasını engelliyor. Kolajen eksikliği; etkilerini en çok cilt üzerinde görüldüğü düşünülse de aslında eklemler, tendonlar ve dişlere kadar birçok organ ve dokuda hasara neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ece Öneş ise kolajen takviyesi için önemli uyarılarda bulunurken aynı zamanda hangi gıdalardan temin edilebileceğini açıkladı.

Eklem ağrılarınız ortadan kalkacak! İşte doğal kolajen kaynağı besinler

Kolajen; deri, kas, kemik tendon ile bağlar başta olmak üzere, diş ve gözler de dahil hemen her organın en önemli yapı taşı olan bir protein çeşidi. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek. Aynı zamanda cilt başta olmak üzere tüm doku ile organların canlı, güçlü ve esnek kalmalarını sağlamak, dokusal bütünlük oluşturmak gibi önemli işlevler üstleniyor.

Eklem ağrılarınız ortadan kalkacak! İşte doğal kolajen kaynağı besinler

Kolajeni vücudumuz yaşadığımız süre boyunca kendi üretiyor. Ancak 25'li yaşlardan itibaren vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlıyor, 35'li yaşlardan sonra yavaşlama hızını artırıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler kendini daha fazla gösteriyor. Aynı zamanda sigara, hava kirliliği, güneş ışınları ve şekerli besinler tüketmek gibi hatalı beslenme alışkanlıkları da vücudun kolajen üretme kabiliyetini olumsuz etkiliyor. Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülüyor; cildimiz sıkılığını kaybederek sarkmaya başlıyor, matlaşıyor ve kırışıklar kaçınılmaz hale geliyor.

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Eklem ağrılarınız ortadan kalkacak! İşte doğal kolajen kaynağı besinler

MORİNA BALIĞI

Diğer birçok beyaz balık gibi morina balığı da glisin ve prolin gibi amino asitlerden oldukça zengin olması sayesinde kolajen üretimini artırıyor. Ayrıca selenyum, B6 vitamini ve fosfor gibi besin ögelerinden de zengin bir besin.

Eklem ağrılarınız ortadan kalkacak! İşte doğal kolajen kaynağı besinler

SU YOSUNU

Kolajen proteini başlıca glisin ve prolin aminoasitlerinden oluşuyor. Dolayısıyla beslenmede glisin ve prolini zenginleştirmek kolajen üretimini de arttırıyor. Spirulina glisinden zengin bir su yosunu çeşidi ve kurutulmuş halde satılıyor. Spirulinayı meyve sularına veya tatlılara ekleyebilirsiniz.

Eklem ağrılarınız ortadan kalkacak! İşte doğal kolajen kaynağı besinler

SARIMSAK

C vitamini dışında kolajen üretimini destekleyen besin ögelerinden biri de, sülfür. Sarımsak içerdiği bol miktarda sülfür sayesinde kollajen üretimini destekleyen besinler arasında yer alıyor. Yapılan son çalışmalar, sülfürden fakir bir diyetle beslenen hayvanların daha az kolajen ürettiğini göstermiş.

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