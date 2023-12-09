Giriş Tarihi: 09.12.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 15:14

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu açıklandı! Bu besin 8 haftada kan şekerini tamamen dengeliyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için tüketilen besinler oldukça önemli. Son yıllarda artan diyabet hastalığına karşı korunmanın yolu da besinlerden geçiyor. İhmal edildiğinde ciddi sorunlara sebep olan diyabet, kan şekerinin kontrol altına alınmaması sonucu oluşuyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucu tip 2 diyabeti önleyen besin ortaya çıktı. Peki, hangi besin kan şekerini dengeleyerek diyabeti önlüyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren kandaki şeker oranını düzenleyen besinler...