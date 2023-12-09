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Haberler Galeri Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu açıklandı! Bu besin 8 haftada kan şekerini tamamen dengeliyor
Giriş Tarihi: 09.12.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 15:14

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu açıklandı! Bu besin 8 haftada kan şekerini tamamen dengeliyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için tüketilen besinler oldukça önemli. Son yıllarda artan diyabet hastalığına karşı korunmanın yolu da besinlerden geçiyor. İhmal edildiğinde ciddi sorunlara sebep olan diyabet, kan şekerinin kontrol altına alınmaması sonucu oluşuyor. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma sonucu tip 2 diyabeti önleyen besin ortaya çıktı. Peki, hangi besin kan şekerini dengeleyerek diyabeti önlüyor? İşte tükettiğiniz andan itibaren kandaki şeker oranını düzenleyen besinler...

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu açıklandı! Bu besin 8 haftada kan şekerini tamamen dengeliyor

Diyabet, bilinen ismiyle şeker hastalığı; kanda bulunan glukoz miktarının normal seviyeden daha yüksek olması durumunda görülen kronik hastalığa denir. Dengeli ve düzenli beslenerek diyabet hastalığına karşı koruma sağlayabilmek mümkün. Diyabete karşı korma sağlayan besinlerden birisi de yulaf ezmesi.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu açıklandı! Bu besin 8 haftada kan şekerini tamamen dengeliyor

Yulaf ezmesinin içeriğinde yer alan çözünür posa, kan şekeri seviyesinin kontrol altında bulunmasına destek olur.

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Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu açıklandı! Bu besin 8 haftada kan şekerini tamamen dengeliyor

Ayrıca beta glukan adında olan çözünür posa sayesinde midenin boşaldığı sürenin uzamasını sağlar. Böylece glukoz emiliminin yavaşlamasını sağlayarak kan şekerini dengeler.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu açıklandı! Bu besin 8 haftada kan şekerini tamamen dengeliyor

Diyabet hastaları, kalp ve damar hastalıkları bakımından riskli bir yerde bulunurlar.

Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucu açıklandı! Bu besin 8 haftada kan şekerini tamamen dengeliyor

Yulafın içeriğindeki beta glukan ise kötü kolesterolün (LDL) düşmesinde rol oynar böylece damar sağlığını destekler.

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