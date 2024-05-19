Giriş Tarihi: 19.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
09:47
İşte 1 ayda 5 kilo vermenin tek yolu! Bir lokması vücutta yağ bırakmıyor
Kilo vermenin en etkili yolu, günlük alınan kalorinin sınırlandırılması ve egzersizdir. Günlük alınan kalori sınırlandırılırken yağ yakıcı özelliği olan besinlerin tüketilmesi bir ayda beş kiloya kadar kilo verilmesini sağlıyor. Gün boyu tok tutan, vücutta ödem oluşmasını engelleyen ve tatlı krizlerinin önüne geçen bu besinler aynı zamanda ideal kiloda olmayı sağladığı için kiloya bağlı rahatsızlıkları önlüyor. İşte vücuttaki sağlıksız yağı yakan besinler...