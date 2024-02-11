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Haberler Galeri Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor
Giriş Tarihi: 11.02.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 14:27

Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Çağın en korkulan hastalığı olan kanser, bazı besinler sayesinde önlenebiliyor. Uzmanlar, özellikle her derde deva denilen koyu yeşil yapraklı sebzelerin beslenme rutinine dahil edilmesiyle kanser dahil birçok hastalığın önlenebileceğini belirtiyor. Doğadaki en şifalı besinlerden biri olan tere, iki ay boyunca düzenli tüketildiğinde kansere meyilli olan hücreleri ortadan kaldırıyor. İşte kansere karşı kalkan olan mucizevi besinler...

Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

En sağlıklı besinlerden biri olan pazı, syringic asit ve kaempferol içeriyor. Bu sayede karbonhidratı basit şekere dönüştüren enzimi ortadan kaldırır. Vücuda giren ve ihmal edildiğinde kronik hastalıkları beraberinde getiren toksinlerin atılmasını sağlar.

Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Gün içinde tüketilen pazı hem kalori aşımını engelliyor hem de gün içinde ihtiyaç duyulan vitamin ve mineral desteğini sağlıyor.

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Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Sarımsak 33 çeşit kükürt, 17 aminoasit, flavonidler, çinko, magnezyum, kalsiyum, A vitamini, B ve C vitamini içeriyor. Sarımsak içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuda toksinlerin girişini engelliyor.

Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Kanın pıhtılaşmasını önleyen sarımsak, tansiyonun düşmesini de sağlıyor. Sarımsak, genleri doğrudan etkiliyor. Epigenetik bir besin olan sarımsak DNA dizilimindeki hücre yıkımını önlüyor ve yaşlanmayı geciktiriyor. Sarımsak aynı zamanda kanserleşme eğilimindeki hücrelerin de vücuttan atılmasını sağlıyor.

Kanseri önlediği kanıtlandı! 2 ay boyunca tüketirseniz vücutta sağlıksız hücre bırakmıyor

Bol miktarda A ve C vitamini içeren brokoli, aynı zamanda lif, potasyum ve kalsiyum içeriyor. Yapısındaki sülforafon ile yüksek kan şekerinin damarlara ve dokulara zarar vermesini engeller.

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