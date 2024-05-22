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Haberler Galeri Kanseri önlediği kanıtlandı! Haftada 1 kez tüketenler hastalık nedir bilmiyor
Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:47

Kanseri önlediği kanıtlandı! Haftada 1 kez tüketenler hastalık nedir bilmiyor

Kanser, vücutta yayılmadan önce bazı belirtilerle sinyal veriyor. Erken teşhisle, gelişen teknoloji sayesinde kanseri yenmek mümkün ancak geç kalındığında hayati tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar, beslenme rutinine eklenecek bazı besinler sayesinde kanserin büyük ölçüde önlenebileceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler kanseri önlüyor? İşte kanseri önleyen besinler...

Kanseri önlediği kanıtlandı! Haftada 1 kez tüketenler hastalık nedir bilmiyor

SARIMSAK VE SOĞAN:

Antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olan sarımsak ve soğan doğadaki en güçlü doğal antibiyotikler olarak biliniyor. Kanserden diyabete birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor.

Kanseri önlediği kanıtlandı! Haftada 1 kez tüketenler hastalık nedir bilmiyor

ZEYTİNYAĞI:

Kalp sağlığını destekleyen zeytinyağı, kanser riskini azaltıyor ve aynı zamanda damar tıkanıklığını önlediği için kalbi koruyor.

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Kanseri önlediği kanıtlandı! Haftada 1 kez tüketenler hastalık nedir bilmiyor

YEŞİL ÇAY:

Yeşil çay, kansersavar olarak biliniyor ve bu özelliğini içerisindeki antioksidanlar ve polifenollerden alıyor. Yeşil çayın düzenli tüketilmesi kanser riskini azaltıyor.

Kanseri önlediği kanıtlandı! Haftada 1 kez tüketenler hastalık nedir bilmiyor

KURUYEMİŞLER VE YAĞLI TOHUMLAR:

İkinci beyin olarak adlandırılan bağırsaklar ne kadar sağlıklıysa vücudun genel sağlığı o kadar iyi oluyor ve kansere yakalanma ihtimali düşüyor.

Kanseri önlediği kanıtlandı! Haftada 1 kez tüketenler hastalık nedir bilmiyor

YAĞLI BALIKLAR:

Omega-3 bakımından zengin olan somon, sardalya ve hamsi gibi balıklar kanser riskini azaltıyor. Hücreleri besledikleri için DNA hasarını önlüyorlar ve kanserli hücrenin gelişmesinin önüne geçiyorlar.

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