Giriş Tarihi: 22.05.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
14:47
Kanseri önlediği kanıtlandı! Haftada 1 kez tüketenler hastalık nedir bilmiyor
Kanser, vücutta yayılmadan önce bazı belirtilerle sinyal veriyor. Erken teşhisle, gelişen teknoloji sayesinde kanseri yenmek mümkün ancak geç kalındığında hayati tehlike yaratabiliyor. Uzmanlar, beslenme rutinine eklenecek bazı besinler sayesinde kanserin büyük ölçüde önlenebileceğini belirtiyor. Peki, hangi besinler kanseri önlüyor? İşte kanseri önleyen besinler...