Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Kış mevsimi gelince rengarenk sebzeler ve meyveler tezgahları dolduruyor. Rengi ile en dikkat çeken sebzelerden biri de kırmızı pancar. Rengi kadar faydaları da övülmeye değer bu sebze, C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve minerale sahip.Kırmızı pancar bilimsel olarak beta vulgaris olarak bilinen ve dünyadaki birçok mutfakta kullanılan bir kök sebzesidir. Kırmızı pancarın faydaları nelerdir, kırmızı pancar hangi hastalıkları engeller? Tüm bu soruların cevaplarını Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel açıkladı. İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...