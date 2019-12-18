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  • Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Kış mevsimi gelince rengarenk sebzeler ve meyveler tezgahları dolduruyor. Rengi ile en dikkat çeken sebzelerden biri de . Rengi kadar faydaları da övülmeye değer bu sebze, , fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve minerale sahip. bilimsel olarak beta vulgaris olarak bilinen ve dünyadaki birçok mutfakta kullanılan bir kök sebzesidir. Kırmızı pancarın faydaları nelerdir, kırmızı pancar hangi hastalıkları engeller? Tüm bu soruların cevaplarını Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel açıkladı. İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:26
Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Kış mevsimi gelince rengarenk sebzeler ve meyveler tezgahları dolduruyor. Rengi ile en dikkat çeken sebzelerden biri de . Rengi kadar faydaları da övülmeye değer bu sebze, , fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve minerale sahip. bilimsel olarak beta vulgaris olarak bilinen ve dünyadaki birçok mutfakta kullanılan bir kök sebzesidir. Kırmızı pancarın faydaları nelerdir, kırmızı pancar hangi hastalıkları engeller? Tüm bu soruların cevaplarını Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel açıkladı. İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Pancar ve pancar suyu; iyileştirilmiş kan akımı, daha düşük kan basıncı ve arttırılmış egzersiz performansı gibi birçok yararıyla ilişkilendirilmiştir. Bu sağlık yararlarının çoğu, inorganik nitratların yüksek içeriğinden kaynaklanmaktadır.

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Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

KIRMIZI PANCARIN SAĞLIĞIMIZA OLAN FAYDALARI

Tansiyonun Kontrol Altında Tutulmasına Yardım Eder:

Çalışmalar, pancarın birkaç saatlik bir süre zarfında kan basıncını 4-10 mmHg kadar düşürebileceğini göstermiştir. Bu etki çiğ pancarda pişmiş pancara göre daha güçlüdür. Pancarın bu kan basıncını düşürme etkisi, kan damarlarının gevşemesini ve genişlemesini sağlayan bir molekül olan nitrik oksitin düzeylerini artırmasından kaynaklanmaktadır.
Pancardaki nitrat kan basıncının düşmesini sağlayan nitrik okside dönüştürülür.

Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Atletik performansı arttırır

Birçok araştırma nitratın, özellikle yüksek yoğunluklu dayanıklılık egzersizi sırasında fiziksel performansı artırabileceğini göstermiştir. Pancar veya pancar suyu da yüksek inorganik nitrat içeriğinden dolayı çalışmaların çoğunda nitrat kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırmalar, pancar tüketiminin egzersiz sırasında ihtiyaç duyulan oksijen miktarını azaltarak ve yorgunluk hissetme süresini uzatarak atletik performansı artırdığını gösteriyor.

Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

Yapılan bir çalışmada bisiklet sporcularına 500 mL pancar suyu ve plasebo verilerek, 4 ve 16 km mesafeli bisiklete binme etkinliklerini tamamlamaları istendi. Çalışma sonucunda pancar suyu alan sporcuların her iki mesafeyi de plasebo alan sporculardan % 2,7 daha hızlı tamamladığı bildirildi.

Pancarın etksini en üst düzeye çıkarmak için antrenman veya yarışmadan 2-3 saat önce tüketilmesi gerekmektedir.

Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

İNFLAMASYON İLE MÜCADELEYE YARDIM EDER

Kronik inflamasyon; obezite, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve kanser gibi çeşitli hastalıklarla ilişkilidir. Pancar, potansiyel olarak bir dizi anti-enflamatuar özelliğe sahip olabilen betalain adı verilen pigmentleri içerir.

Osteoartritli hastalarda yapılan bir çalışma, pancar özü ile yapılan betalain kapsüllerinin hastalıkla ilişkili ağrı ve rahatsızlığı azalttığını göstermiştir.

Beyin fonksiyonlarını yenileyen tek besin olduğu ortaya çıktı! İşte kırmızı pancarın mucizevi faydaları...

SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLEMEYE YARDIMCI OLUR

Diyet lifi sağlıklı diyetin önemli bir bileşenidir ve çeşitli hastalıkların riskinin azaltılması ile ilişkilendirilmiştir. Pancar 100 gramında yaklaşık 2-3 gram lif sağlar. Yüksek lif içeriği sayesinde pancar, kabızlığın önlenmesine ve sağlıklı bir sindirim sistemi geliştirilmesine yardımcı olur.

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