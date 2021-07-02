Giriş Tarihi: 02.07.2021 11:38Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 11:40
Uzmanlardan onlarca uyarı... Farklı hastalıklara sebep olduğu ortaya çıktı!
Birçok besin sağlığa faydalarıyla hastalıkların tedavisini kolaylaştırırken bazı besinlerin bilinçsiz tüketimi adeta hastalık saçıyor. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler doğru pişirme teknikleri uygulanmadan tüketildiğinde onlarca hastalığı beraberinde getiriyor. İşte yanlış miktarda ve yanlış pişirilme tekniğiyle hazırlanan besinlerin vücuda zararları...