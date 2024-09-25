Giriş Tarihi: 25.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
15:41
100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo'yu geride bıraktı...
Futbol dünyasında birçok yıldız oyuncu attığı gollerle adını altın harflerle tarihe yazdırmayı başardı. Son yılların en çok dikkat çeken golcüleri arasında Erling Haaland, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Neymar gibi yıldız alırken, 100 gole en hızlı oyuncular da belli oldu. İşte futbol tarihinde bir kulüpte 100 gole en hızlı ulaşan oyuncular...