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Haberler Galeri 100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo'yu geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 25.09.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:41

100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo'yu geride bıraktı...

Futbol dünyasında birçok yıldız oyuncu attığı gollerle adını altın harflerle tarihe yazdırmayı başardı. Son yılların en çok dikkat çeken golcüleri arasında Erling Haaland, Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Neymar gibi yıldız alırken, 100 gole en hızlı oyuncular da belli oldu. İşte futbol tarihinde bir kulüpte 100 gole en hızlı ulaşan oyuncular...

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100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo’yu geride bıraktı...

Dünya futbolunda birçok yıldız oyuncu attığı gollerle adını tarihe yazdırdı. Birçok yıldız aynı zamanda bir kulüpte 100'den fazla gol atmayı başardı. İşte 100 gole en hızlı ulaşan oyuncular...

100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo’yu geride bıraktı...

1- Klaas Jan-Huntelaar (Schalke): 157 maç

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100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo’yu geride bıraktı...

2- Mario Gomez (B. Münih): 157 maç

100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo’yu geride bıraktı...

3- Samuel Eto'o: (Barcelona): 154 maç

100 gole en hızlı ulaşan futbolcular belli oldu! Yıldız oyuncu Ronaldo’yu geride bıraktı...

4- Ciro Immobile (Lazio): 147 maç

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